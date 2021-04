Após eliminação, Cabo analisa evolução do Vasco na Taça Guanabara

Mesmo triste com a eliminação precoce no Campeonato Carioca, o técnico Marcelo Cabo acredita que o Vasco está em evolução. Após o empate em 2 a 2 contra o Boavista, no estádio Elcyr Resende, o treinador reconheceu as dificuldades e admitiu que utilizou a competição como preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de maio.

“Se eu falasse o que a gente teria que melhorar na partida foi um pouquinho de tranquilidade na hora de finalizar. O Vasco deve ter criado mais ou menos umas dez oportunidades de gols claras no jogo. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, houve um pênalti claro que não foi marcado, jogador do Boavista tirou uma bola em cima da linha. Mas o Vasco ainda está em evolução, a gente usou o Estadual como uma preparação, porque não poderia ser diferente, pela circunstância atípica, no momento que a gente tá vivendo do futebol, pelo fato de não ter tido férias e ter que fazer a pré-temporada dentro do Estadual. Nesse final aqui eu saio muito chateado e triste com a eliminação do Vasco da Gama, mas tendo um retorno dos atletas, que se entregaram até o final, buscaram o gol até o final, e essa vai ser a tônica do Vasco para a temporada.”

Ainda com um compromisso pela última rodada da Taça Guanabara, contra o Resende, no próximo domingo (25) e muito perto de garantir participação na Taça Rio, o clima em São Januário já é de trabalho para a Série B e a sequência da Copa do Brasil. Marcelo Cabo analisou o desempenho do time no Campeonato Carioca até aqui.

“É um planejamento que a gente sabia o risco que ia correr. Começamos os dois primeiros jogos com o sub-20, com os jogadores ainda de férias. Tivemos só cinco dias de preparação para entrar na competição, que é muito disputada. Mas em formatação de elenco e evolução de elenco eu fiquei muito satisfeito. Hoje a gente tem uma equipe base, uma equipe sólida, um plano de jogo definido, com as variações bem definidas. A gente vai agora, a partir da reapresentação, sentar, planejar o Vasco da Gama para essas seis semanas que a gente vai ter de preparação para as duas competições mais importantes do ano, a Copa do Brasil e a Série B."

O Vasco se reapresenta apenas na quarta-feira (21), uma vez que, devido ao adiamento da partida contra o Flamengo, a última folga do elenco foi no domingo de Páscoa, 04 de abril. Nesta terça-feira (20), Rômulo será apresentado oficialmente, às 12h. O volante é o sétimo reforço do Gigante da Colina para a temporada.