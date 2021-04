Bahia e Fortaleza farão semifinal tricolor na Copa do Nordeste

Os tricolores Bahia e Fortaleza são os primeiros classificados às semifinais da Copa do Nordeste. Neste sábado (17), o Esquadrão de Aço atropelou o CRB por 4 a 0 no estádio de Pituaçu, em Salvador, enquanto o Leão venceu o CSA por 2 a 1 na Arena Castelão, na capital cearense. Os dois times serão rivais na disputa por vaga na final. O duelo será no próximo sábado (24), em horário ainda a ser definido.

O Bahia abriu o placar logo aos 13 minutos, com Matheus Bahia. O lateral ficou com a sobra de um cruzamento que o meia Rodriguinho furou na hora de finalizar e bateu entre as pernas do goleiro Diogo Silva. Aos 29 minutos, o lateral Nino Paraíba cabeceou no travessão. No lance seguinte, o atacante Gilberto arrematou da entrada da área e também acertou a bola no poste de cima. A pressão baiana teve êxito aos 42 minutos, quando Nino Paraíba ergueu na área e o meia Thaciano, de cabeça, fez o segundo dos anfitriões.

A primeira chance real do CRB foi aos três minutos da etapa final, mas o atacante Lucão do Break, dentro da área, mandou para fora. A "punição" veio nove minutos depois, após tabela entre Gilberto e Rodriguinho, que o atacante - artilheiro da Copa do Nordeste - concluiu para as redes, chegando ao sétimo gol no torneio. Aos 24, Thaciano lançou o atacante Rossi, que bateu da entrada da área e marcou o quarto do Bahia, dando números finais à partida em Salvador.

Na Arena Castelão, o Fortaleza saiu na frente aos 15 minutos. O lateral Daniel Guedes cobrou escanteio, o zagueiro Wanderson cabeceou, o goleiro Darley rebateu e o atacante David concluiu. Aos 34, o meia Ederson quase ampliou ao tentar o cruzamento e acertar o travessão. Quatro minutos depois, o atacante Silvinho, de cabeça, mandou rente à meta tricolor. Em seguida, o atacante Vitor Costa foi derrubado na área, após recuperar a bola do lateral Yago Pikachu. O atacante Delatorre bateu e deixou tudo igual, aos 42 minutos.

O Leão voltou pressionando atrás do segundo gol e teve ao menos quatro chances com os atacantes Robson, David, Wellington Paulista e Romarinho. A insistência foi premiada aos 20 minutos, novamente na bola parada: Robson cobrou falta pela esquerda e o lateral Bruno Melo, de cabeça, mandou para as redes. O CSA se lançou ao ataque com tudo, sem sucesso.