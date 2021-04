Coluna - Tudo que você precisa saber sobre o MSI de League of Legends

Faltam poucos dias para o início do Mid-Season Invitational (MSI) de League of Legends (LoL). O campeonato que reúne os campeões de 13 regiões do mundo retorna após dois anos. A edição do ano passado foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Este ano, o evento será realizado na em Reykjavík, capital da Islândia, em formato presencial. Mas com um revés: a GAM Esports, representante vietnamita no Grupo A, não poderá participar devido a restrições de viagens em seu país. No ano passado, a equipe também foi impedida de participar do Mundial pelo mesmo motivo, assim como a conterrânea Team Flash.

As 11 equipes participantes estão divididas em três grupos. A representante brasileira será a paiN Gaming, vencedora do recém-concluído Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). A equipe, que integra o Grupo B, já está na Islândia, onde cumpre uma quarentena obrigatória de seis dias, prevista para terminar no próximo sábado (1º de maio). A estreia na competição será contra a Istambul Wildcats, da Turquia, na próxima quinta-feira (6 de maio), às 14h, (horário de Brasília).

Os dois melhores times de cada grupo avançam para um hexagonal, do qual sairão quatro semifinalistas. A final está prevista para o dia 23 de maio. A lista completa dos jogos você confere no final deste texto.

Confira abaixo quem são os participantes do MSI 2021.

Grupo A

Pentanet.GG

A Pentanet.GG se classificou pela primeira vez ao MSI de LoL, e também será a estreia da equipe em competições internacionais. Fundada em 2019, a Pentanet.GG é campeã da liga da Oceania: liderou a disputa durante toda fase regular, sofrendo apenas uma derrota.

Royal Never Give Up

Tradicional no cenário chinês, a experiente Royal Never Give Up conquistou o título do MSI 2018 e obteve a terceira colocação no Mundial de 2017 (ao lado da conterrânea Team WE).

Unicorns of Love

A representante da Rússia, participou dos dois últimos mundiais. Campeã da primeira etapa da LCL em 2020, poderia ter feito sua estreia no MSI, não fosse o cancelamento do evento por conta da pandemia. A Unicorns of Love tem dominado as competições do país. Desde que estreou no campeonato regional, na primeira etapa de 2019, a Unicorns of Love levou todos os títulos do torneio, quatro até agora.

Grupo B

paiN Gaming

Tricampeã no CBLoL, a paiN Gaming vai disputar pela primeira vez o MSI de LoL. A estreia está longe de ser a primeira experiência internacional da equipe, que já disputou dois mundiais. No entato, somente dois jogadores já competiram no MSI: Leonardo "Robo" Souza e Felipe "brTT" Gonçalves, quando defendiam a Red Canids em 2017.

Instambul Wildcats

Tradicional algoz das equipes brasileiras, a Turquia será representada pela Instambul Wildcats. A equipe fundada há apenas dois anos vai debutar no torneio internacional em Reykjavík. O lugar no MSI foi garantido após a equipe levantar o troféu no torneio nacional pela primeira vez.

MAD Lions

Campeã da liga europeia, a espanhola MAD Lions é outra novata no MSI. No ano passado,a equipe estreou no Mundial, ficando entre as últimas colocadas. A classificação da MAD Lions pode ser considerada uma zebra: terminou em terceiro lugar na fase regular do torneio europeu. Na semifinal, eliminou a G2 Esports, uma das equipe mais fortes e experientes no cenário internacional, sendo a atual campeã do MSI.

PSG Talon

Vencedora da liga do Pacífico, a Talon foi fundada em 2020, em Hong Kong. No ano passado, a equipe fechou uma parceria com o clube francês de futebol Paris Saint-Germain, e disputou pela primeira vez o Mundial. Após uma campanha espetacular no torneio regional, quando perdeu uma única partida, a PSG Talon estreará na edição MSI 2021.

Grupo C

Cloud9

A representante da liga norte-americana é outra equipe experiente em campeonatos internacionais, com sete participações em mundiais, mas nunca competiu no MSI. A estreia do times dos Estados Unidos poderia ter ocorrido no ano passado, quando foi campeão do LCS 2020 de primavera, não fosse a pandemia e o consequente cancelamento do MSI 2020.

DetonatioN FocusMe

A equipe japonesa chega à segunda vez ao MSI. Em 2019, foi uma das algozes da brasileira INTZ, mas não conseguiu avançar para a fase principal do torneio. Meses depois, a DetonatioN FocusMe também estreou no Mundial, terminando nos últimos lugares. Retornam ao cenário internacional depois de uma campanha bem sucedida na liga do Japão, quando somaram em apenas quatro derrotas.

DWG KIA

A DWG, novo nome da sul-coreana DAMWON Gaming, é a grande favorita ao título. Afinal, não só conquistaram o título da liga sul-coreana, a mais forte do mundo, como levantaram também a taça do Mundial do ano passado. Vai participar pela primeira vez do MSI.

Infinity Esports

A costa-riquenha Infinity Esports é a representante da liga latino-americana, que reúne os países de língua espanhola. Esta é a primeira vez que compete internacionalmente, desde o Mundial de 2018, quando terminou nos últimos lugares. A classificação suada veio com uma vitória por 3 a 2 em cima da Furious Gaming, uma das equipes mais tradicionais no cenário latino. Destaque para o técnico brasileiro Gabriel "Von" Barbosa, ex-técnico do Flamengo que conquistou o título do segundo split do CBLoL 2019.

Jogos da Primeira Fase

Quinta-feira (6 de maio)

10h - Damwon x Cloud9

11h - Infinity X DetonatioN FocusMe

12h - Royal Never Give Up x Pentanet.GG

13h - Pentanet.GG x Unicorns of Love

14h - Istambul Wildcats x paiN Gaming

15h - MAD Lions x PSG Talon

Sexta-feira, (7 de maio)

10h - Pentanet.GG x Royal Never Give Up

11h - Unicorns of Love x Royal Never Give Up

12h - Infinity x Damwon

13h - DetonatioN FocusMe x Cloud9

14h - Istambul Wildcats x MAD Lions

15h - paiN Gaming x PSG Talon

Sábado (8 de maio)

10h - Royal Never Give Up x Unicorns of Love

11h - Unicorns of Love x Pentanet.GG

12h - Damwon x DetonatioN FocusMe

13h - Cloud9 x Infinity

14h - MAD Lions x paiN Gaming

15h - PSG Talon x Istambul Wildcats

Domingo (9 de maio)

10h - Unicorns of Love x Royal Never Give Up

11h - Unicorns of Love x Pentanet.GG

12h - Royal Never Give Up x Pentanet. GG

13h - Royal Never Give Up x Unicorns of Love

14h - Pentanet.GG x Unicorns of Love

15h - Pentanet.GG x Royal Never Give Up

Segunda-feira, 10 de maio

10h - MAD Lions x Istambul Wildcats

11h - PSG Talon x paiN Gaming

12h - Istambul Wildcats x PSG Talon

13h - paiN Gaming x MAD Lions

14h - paiN Gaming x Istambul Wildcats

15h - PSG Talon x MAD Lions

Terça-feira, 11 de maio

10h - Cloud9 x Damwon

11h - DetonatioN FocusMe x Infinity

12h - Damwon x Infinity

13h - Cloud9 x DetonatioN FocusMe

14h - Damwon x DetonatioN FocusMe

15h - Infinity x Cloud9

Hexagonal MSI 2021

14 a 18 de maio, a partir das 10h

Semifinal 1

Quinta-feira (21 de maio) - 10h

Semifinal 2

Sexta-feira (22 de maio) - 10h

Final MSI 2021

Sábado (23 de maio) - 10h