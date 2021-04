Comitê Paralímpico dos EUA não exigirá atletas vacinados em Tóquio

O Comitê Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC) ajudará os atletas a conseguirem vacinas contra o novo coronavírus (covid-19), mas não exigirá que sejam imunizados para competirem nos Jogos de Tóquio, declarou a presidente-executiva da entidade, Sarah Hirshland, nesta quarta-feira (7).

Como no dia anterior o presidente norte-americano, Joe Biden, orientou os Estados a ampliarem o acesso a vacinas a pessoas de 18 anos ou mais a partir de 19 de abril, a maior parte dos atletas terá acesso ao imunizante bem antes da abertura dos Jogos de Tóquio, no dia 23 de julho. Porém, o USOPC não exigirá a imunização.

Em vez disso, o USOPC disse que fornecerá apoio logístico para conectar atletas e outros funcionários a locais onde possam ser vacinados: “Não estamos rastreando, não exigiremos a vacina nem dos atletas da equipe dos EUA, nem de quaisquer outros membros da delegação”, disse Hirshland durante a sessão inaugural da reunião virtual de três dias da equipe norte-americana.

“Estamos facilitando totalmente este acesso para tentar ajudar a conectar as pessoas com os sistemas locais de saúde pública ou de hospitais locais, com prestadores locais, para que, onde quer que estejam treinando no país, tenham uma rota fácil para se vacinarem”, afirmou a dirigente.

O USOPC está incentivando atletas e funcionários a receberem a vacina particularmente agora que o Japão está entrando no que parece ser uma quarta onda da pandemia quando faltam 107 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos.

Os atletas parecem ouvir o conselho da entidade, e aqueles que participaram da reunião nesta quarta-feira indicaram que já tomaram a vacina ou se registraram para receber uma.