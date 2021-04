Coutinho passa por cirurgia no joelho com médico da seleção brasileira

O meio-campista Philippe Coutinho, do Barcelona, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo devido a uma lesão sofrida durante partida da liga espanhola com o Eibar, em dezembro, informou o clube espanhol.

A cirurgia foi realizada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e acompanhada por profissionais do Barcelona.

"Philippe Coutinho foi operado com sucesso pelo doutor Rodrigo Lasmar de um cisto meniscal em seu joelho esquerdo, sob a supervisão dos serviços médicos do clube", informou o Barcelona em seu site. "O jogador não está disponível para ser relacionado e sua recuperação ditará o seu retorno às atividades."

Coutinho, de 28 anos, começou a partida contra o Eibar na reserva e entrou no segundo tempo, mas saiu de campo mancando nos acréscimos, deixando o Barcelona com dez jogadores, uma vez que o time já tinha feito todas as substituições. O jogo terminou com empate de 1 a 1.

O brasileiro jogou apenas 14 jogos nesta temporada em todas as competições, marcando três gols, e deve ficar de fora pelo restante da temporada.

O Barcelona está em segundo lugar no Campeonato Espanhol com 65 pontos, atrás do Atlético de Madri por um ponto.