De olho no G4, Botafogo duela com Portuguesa pelo Campeonato Carioca

O Botafogo enfrenta a Portuguesa neste domingo (4), a partir das 17h (horário de Brasília), em busca do G4, zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O duelo no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias de Luiz Ferreira.

Restando apenas quatro rodadas para o final da fase de pontos corridos do primeiro turno do Cariocão, os alvinegros precisam vencer para continuar sonhando com semifinais.

No momento, o Glorioso ocupa a sétima posição na tabela de classificação, com dez pontos. O Alvinegro soma duas vitórias, quatro empates e somente uma derrota.

Bom dia, meus escolhidos! Domingo tem Fogão no Campeonato Carioca!🔥⚽️ #CariocaoNaBotafogoTV



Feche seu pacote e assista na https://t.co/Qv5VRI9BLg pic.twitter.com/NaS7FQg3xD — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2021

A Portuguesa, terceira colocada na tabela, vem mostrando sua força na competição. Com 13 pontos, o time da Ilha do Governador está atrás somente de Flamengo e Volta Redonda, ambos com 16 pontos.

Ao todo, a Lusa entrou em campo sete vezes na Taça Guanabara: foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas.