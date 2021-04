Duplas de Stefani e Demoliner caem na estreia de torneios na Europa

A semana não tem sido de bons resultados para o tênis brasileiro nas competições de nível ATP e WTA. Nesta quarta-feira (21), a paulista Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter foram superadas na primeira rodada do WTA 500 de Stuttgart (Alemanha). Já no ATP 250 de Belgrado (Sérvia), o gaúcho Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago Gonzalez tiveram o mesmo destino.

A parceria entre Stefani, número 25 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e Carter (27ª) perdeu por 2 sets a 0 para a romena Raluca Olaru (43ª) e a ucraniana Nadiia Kichenok (45ª), com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1 hora e 38 minutos. A paulista e a norte-americana voltam a jogar a partir do próximo dia 27 pelo WTA 1000 de Madri (Espanha).

Já Demoliner, 46º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) nas duplas, e Gonzalez (53º) não resistiram aos australianos John-Patrick Smith (72º) e John Millman (271º nas duplas e 43º em simples) e também caíram em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 20 minutos de jogo. O gaúcho não atuava desde o fim de março. No início de abril, ele disputaria o Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) ao lado de Daniil Medvedev, número dois do mundo em simples, mas o russo testou positivo para o novo coronavírus (covid-19).

Na última terça-feira (20), Marcelo Melo e Jean-Julien Rojer estrearam com derrota no ATP 500 de Barcelona (Espanha). O mineiro, 18º do mundo nas duplas, e o tenista dos Países Baixos (27º) foram superados pelos australianos Luke Saville (34º) e John Peers (28º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora de jogo. Foi a sétima derrota da parceria, iniciada nesta temporada, em oito partidas no ano.

Número um do Brasil em simples, Thiago Monteiro também caiu na estreia em Barcelona. Na segunda-feira (19), o cearense, 76º do mundo, perdeu do espanhol Jaume Munar (86º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 41 minutos de confronto. O brasileiro ainda trabalha para retomar a forma física após tratar uma lesão na panturrilha e disputou o segundo torneio desde que se recuperou da contusão. O primeiro foi em Monte Carlo, quando foi eliminado na primeira rodada pelo português João Sousa (105º).