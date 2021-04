Grêmio perde outra vez para Del Valle e dá adeus à Libertadores

A Libertadores de 2021 já chegou ao fim para o Grêmio. Nesta quarta-feira (14), o Tricolor foi novamente derrotado por 2 a 1 pelo Independiente del Valle (Equador), desta vez em Porto Alegre, caindo na terceira fase preliminar da competição, a última antes da etapa de grupos.

O resultado garante o Del Valle como rival do atual campeão Palmeiras no Grupo A da Libertadores. Além do Verdão, os equatorianos terão pela frente o Defensa y Justicia (Argentina) e o Universitario (Peru). Ao Grêmio restou a vaga no Grupo H da Copa Sul-Americana, junto de Lanus (Argentina), La Equidad (Colômbia) e Aragua (Venezuela).

Ainda sem o técnico Renato Portaluppi, que se recupera do novo coronavírus (covid-19), o auxiliar Alexandre Mendes dirigiu o time e promoveu quatro mudanças entre os titulares, com as voltas do zagueiro Walter Kannemann e dos meias Maicon e Jean Pyerre, recuperados de lesão, e do lateral Bruno Cortez. O zagueiro Ruan (expulso no jogo anterior) e o meia César Pinares, contundido, deixaram a equipe, assim como o volante Lucas Silva e o lateral Diogo Barbosa.

O Del Valle chegou com perigo aos cinco minutos, em chute para fora do atacante Bryan Montenegro na pequena área. Depois, o Grêmio teve o controle das ações ofensivas. Aos 14 minutos, o atacante Ferreirinha chegou a balançar as redes, mas em posição de impedimento. Sete minutos depois, o gol valeu: Jean Pyerre, aproveitando bola afastada pelo zagueiro William Pacho, bateu de primeira de fora da área, colocando o Tricolor na dianteira.

Os gaúchos quase ampliaram aos 34, com Maicon, após assistência pelo alto de Jean Pyerre, mas Moisés Ramírez defendeu ao sair da meta. Aos 37, o goleiro do Del Valle se destacou novamente, salvando, com o pé, um chute de Ferreirinha na área. Na máxima do quem não faz, toma, o time equatoriano empatou aos 47 minutos, em cobrança de falta precisa do meia Christian Ortíz.

Na etapa final, o Grêmio teve mais dificuldades para chegar à área do Del Valle. Na melhor oportunidade, aos 10 minutos, Jean Pyerre deixou Diego Souza na cara de Ramírez, mas o atacante errou a cavadinha. A missão ficou mais difícil aos 17, quando Maicon foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Apenas três minutos depois, Ortíz recebeu do volante Lorenzo Favarelli e virou o marcador.

Com um a menos e precisando de três gols para seguir na Libertadores, o Grêmio sequer conseguiu se lançar ao ataque. O Del Valle somente administrou o resultado e comemorou a classificação após o apito final na Arena.

O Grêmio muda a chave e se concentra no Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira (18), o Tricolor visita o Caxias às 20h (horário de Brasília), em duelo atrasado da primeira rodada do Estadual, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Os gremistas lideram a competição com os mesmos 17 pontos do Internacional, ficando à frente pelo saldo de gols (11 a 5).