Grêmio vence Lanús por 2 a 1 e lidera Grupo H da Sul-Americana

Mesmo com dificuldades em um jogo truncado, o Grêmio lutou até o fim e venceu o Lanús por 2 a 1, em La Fortaleza, na Argentina. O gol da vitória foi marcado por Ferreira, aos 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe gaúcha lidera o Grupo H, com 6 pontos em dois jogos.

Gol no fim

A primeira boa chance da partida foi do Grêmio. Aos 7 minutos, Matheus Henrique recuperou a bola na intermediária pela direita e passou para Jean Pyerre. O camisa 10 encontrou Ferreira, que dominou dentro da área, adiantou a bola, mas demorou para finalizar e acabou mandando para fora. Aos 14 minutos, Léo Pereira aproveitou corta-luz de Diego Souza, ajeitou para bater de esquerda, e chutou por cima do gol de Morales.

O Grêmio tinha o controle da partida, mas não encontrava espaço para finalizar com o Lanús muito defensivo. Aos 34 minutos, o time argentino se lançou ao ataque e acabou pagando caro. Matheus Henrique roubou a bola e tocou para Ferrreira. O camisa 11 engatou a quinta marcha pela esquerda, saiu do campo de defesa e, já na entrada da grande área, descolou um passe perfeito para Léo Pereira, que, sozinho, apenas tocou para o fundo do gol.

Mesmo em desvantagem no placar, o Lanús não conseguiu se impor no primeiro tempo e encontrou muita dificuldade para chegar perto do gol defendido por Brenno. Na segunda etapa o panorama não mudou nos minutos iniciais.

O Imortal Tricolor teve a chance de ampliar logo aos 8 minutos. Cortez e Ferreira tabelaram pela esquerda e o lateral cruzou para a área. Diego Souza ganhou a disputa e ajeitou para chutar de esquerda. A bola explodiu na trave direita de Morales.

O Lanús só começou a assustar aos 22 minutos. De la Vega avançou pela direita e a bola sobrou para Bernabéi. O camisa 25 bateu forte e Brenno fez boa defesa. No minuto seguinte, o time argentino chegou ao empate. De la Vega, novamente, começou a jogada e passou para Orsini. Ele encontrou Belmonte na entrada da área. O volante avançou e tocou na saída de Brenno para deixar tudo igual.

Os donos da casa quase viraram aos 30 minutos. Orsini arriscou de fora da área e Brenno salvou. O Grêmio respondeu com uma boa jogada de Ferreira pela esquerda que terminou com a finalização de Luiz Fernando por cima do gol. O atacante se redimiu no lance seguinte. Ele invadiu a área e tocou rasteiro para trás. Thiago Santos dominou e ajeitou com açúcar para Ferreira bater de primeira, no canto esquerdo de Morales, que nem se mexeu. Gol da vitória tricolor na Argentina: 2 a 1.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Aragua (Venezuela), na quinta (6), em Porto Alegre a partir das 19h15 (horário de Brasília).