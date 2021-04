Handebol: seleção feminina bate campeãs mundiais em torneio amistoso

Ficar mais de um ano sem jogar junto, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), não foi empecilho para a seleção feminina de handebol. Nesta quinta-feira (15), as brasileiras derrotaram a equipe dos Países Baixos, atual campeã mundial, por 25 a 19 na HEP Croatia Cup, um triangular amistoso disputado em Porec (Croácia) e que serve de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão).

🇧🇷 25 x 19 🇳🇱



É vitória da seleção feminina 🤾🏽‍♀️ contra as Bravas Guerreiras na Croácia Cup



Grande atuação das meninas!



E nesta sexta tem mais, dessa vez contra as donas da 🏠



🇭🇷 x 🇧🇷

⏰ 14:35

📱💻 https://t.co/uimUYtZSH8 @tvnsports pic.twitter.com/hqVvdyfC35 — Time Brasil (@timebrasil) April 15, 2021

Nesta sexta-feira (16), às 15h (horário de Brasília), o Brasil encerra a participação no torneio contra a anfitriã Croácia. A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Se vencer, a seleção garante o título do triangular.

A goleira Babi Arenhart, campeã do mundo pela seleção feminina em 2013, foi o destaque da vitória desta quinta-feira, com grandes defesas. Entre as jogadoras travadas pela brasileira, esteve a central Estevana Polman, eleita a melhor jogadora do último Mundial, que foi para quadra no segundo tempo. No ataque, a ponteira Adriana de Castro brilhou com sete gols e 100% de aproveitamento nos arremessos.

10 RTs ✅



Deixa eu cumprir aqui minha promessa com esse lindo gol de “Adriana on fire!” 🔥



Mais uma pra conta, @timebrasil.



Narração: @vinirodriguestv



📹 https://t.co/CBVAnhiJZ6 pic.twitter.com/rNxC9uUxXg — TV NSports (@tvnsports) April 15, 2021

O Brasil disputa a competição desfalcado de três atletas campeãs mundiais há oito anos. A ponta Alexandra Nascimento e a armadora Deonise Fachinello estão de quarentena porque duas jogadoras do clube que defendem na França (Bourg de Péage) testaram positivo para o novo coronavírus e o elenco todo deve ficar em isolamento. Já a armadora Ana Paula Rodrigues, do Chambray Touraine (França), contraiu a covid-19. Em vídeos publicados no Instagram, ela disse estar assintomática e em isolamento.

As brasileiras se classificaram para a Olimpíada com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2019. A seleção dirigida pelo espanhol Jorge Dueñas caiu no Grupo B dos Jogos de Tóquio, junto de França (campeã mundial em 2017), Espanha (vice do mundo há dois anos), Rússia (atual campeã olímpica, que competirá sob bandeira neutra), Suécia e Hungria.