Internacional se recupera na Libertadores com vitória sobre Táchira

O Internacional superou o Deportivo Táchira (Venezuela) por 4 a 0 nesta terça-feira (27) no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. Com o primeiro triunfo na atual edição da competição, o Colorado fica na liderança do Grupo B, com 3 pontos.

🇧🇷⚽🇻🇪 Que passeio! O @SCInternacional goleou o @DvoTachira por 4-0 no Beira-Rio e alcançou a primeira vitória no Grupo B da CONMEBOL #Libertadores.



🥳 Víctor Cuesta, Patrick, Thiago Galhardo e Yuri Alberto anotaram os gols colorados.#GloriaEterna pic.twitter.com/FzrMtHRj1e — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 28, 2021

Na primeira rodada, o time comandado pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez foi derrotado por 2 a 0 pelo Always Ready (Bolívia).

Querendo deixar para trás a má atuação na estreia, o Colorado fez um ótimo primeiro tempo, no qual abriu uma vantagem de três gols. O primeiro saiu aos 19 minutos, quando Víctor Cuesta subiu muito para marcar de cabeça após cobrança de escanteio de Rodinei.

Aos 23 minutos, o Internacional ampliou para 2 a 0 graças a Patrick, que aproveitou rebote de chute de Maurício. O terceiro saiu dos pés do artilheiro Thiago Galhardo, que marcou aos 42 minutos após receber lançamento de Víctor Cuesta.

O quarto gol veio já na etapa final. Aos 29 minutos Yuri Alberto marcou após receber passe de Maurício.

O próximo jogo do Colorado na Libertadores será contra o Olimpia (Paraguai), no dia 5 de maio no Beira Rio.