Manchester United e Roma vencem nas quartas de final da Liga Europa

O Manchester United (Inglaterra) derrotou o Granada (Espanha) por 2 a 0 com gols do inglês Marcus Rashford e do português Bruno Fernandes em uma partida disputada como visitante válida pela ida das quartas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (8), em um dia que também contou com vitórias de Roma (Itália) e Villareal (Espanha).

Two important away goals in the bag 💪



🔴 #MUFC

🏆 #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 8, 2021

Em um jogo no qual as oportunidades claras foram escassas, Rashford dominou um passe longo de Victor Lindelof na entrada da área e definiu com frieza colocando o United à frente. Foi o vigésimo gol da temporada em todas as competições para o atacante inglês.

O Granada mostrou valentia na busca pelo empate com o brasileiro Kenedy, jogador emprestado pelo Chelsea (Inglaterra) ao clube espanhol, testando o goleiro David de Gea à distância antes de o venezuelano Yangel Herrera, emprestado pelo Manchester City (Inglaterra), acertar a trave.

O português Bruno Fernandes marcou de pênalti nos acréscimos após infração de Yan Brice Eteki.

A partida de volta será na próxima quinta-feira (15) em Old Trafford. O vencedor enfrentará o classificado no confronto entre Ajax (Holanda) e Roma, no qual os italianos saíram em vantagem após uma vitória de 2 a 1 em um belo jogo de ida em Amsterdã.

TRIPLICE FISCHIO! 🙌



La ribaltiamo nella ripresa con il rigore parato da Pau Lopez, la punizione di Pellegrini e la bomba di Ibanez!



Giovedì il ritorno all'Olimpico 💪



FORZA ROMA 💛❤️#AjaxRoma #UEL pic.twitter.com/YSXxOIMIZx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 8, 2021

O Villareal também venceu seu jogo de ida, impondo 1 a 0 com pênalti convertido por Gerard Moreno sobre o Dinamo Zagreb (Croácia), que eliminou o Tottenham na rodada anterior.