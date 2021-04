Pochettino espera que Neymar controle as emoções diante do Bayern

O técnico do PSG (França), o argentino Mauricio Pochettino, afirmou nesta terça-feira (6) que espera que o atacante brasileiro Neymar consiga controlar suas emoções no jogo contra o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira (7) pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

“Ele [Neymar] sabe que tem que se direcionar. Espero que amanhã tudo corra bem”, declarou o treinador sobre o jogo decisivo contra a equipe da Baviera. A resposta foi dada após Pochettino comentar a expulsão do camisa 10 no jogo contra o Lille, no último sábado (3) pelo Campeonato Francês: “Ele estava muito empolgado de entrar em uma partida. Ele é um jogador emotivo, gosta de jogar, gosta de lutar, é um competidor. Não merecia aquele vermelho”.

Ao ser perguntado sobre a expectativa para o jogo contra o Bayern (uma reedição da última decisão da Liga dos Campeões, que foi vencida pelos alemães por 1 a 0), o técnico argentino negou que sua equipe vá entrar em campo em busca de uma revanche: “A final não é uma partida de referência para nós, não estávamos lá com minha equipe, éramos só espectadores”.

“Além disso, ela será disputada em duas partidas, o contexto é diferente. A vingança existe no esporte, mas para nós é mais um desafio derrotar um time tão forte, talvez o melhor do mundo. É uma fonte de motivação”, concluiu o treinador.

Bayern de Munique e PSG se enfrentam em Munique, na próxima quarta, a partir das 16h (horário de Brasília).

*Com informações da agência de notícias Reuters.