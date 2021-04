PSG de Neymar elimina Bayern e alcança semifinal da Liga dos Campeões

O PSG (França) do brasileiro Neymar avançou, nesta terça-feira (13), para as semifinais da Liga dos Campeões. E a classificação teve um sabor especial, pois foi em cima do campeão da última edição da competição, o Bayern de Munique (Alemanha), que superou os franceses na última decisão.

Porém, a classificação foi obtida com uma derrota de 1 a 0 em Paris. Após vencer o confronto de ida por 3 a 2 na Alemanha, o PSG garantiu sua vaga nas semifinais pelo critério de gols marcados fora de casa.

O camaronês Choupo-Moting marcou o único gol do jogo. Mas o time de Paris teve as oportunidades mais claras. O brasileiro Neymar acertou a trave três vezes no primeiro tempo e o francês Mbappé muitas vezes levou perigo nas jogadas de velocidade.

Agora, a equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino terá pela frente o vencedor do confronto entre Manchester City (Inglaterra) e Borussia Dortmund (Alemanha).

Chelsea chega à semi

No outro jogo desta terça, o Chelsea (Inglaterra) conseguiu a vaga na semifinal mesmo perdendo por 1 a 0 para o Porto (Portugal). Na partida de ida a equipe de Londres triunfou por 2 a 0. O gol do time português foi marcado pelo iraniano Taremi.

Agora, a equipe comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid (Espanha) e Liverpool (Inglaterra).

* Com informações da agência de notícias Reuters.