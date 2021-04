Sergio Ramos, do Real Madrid, é diagnosticado com covid-19

Capitão do Real Madrid e da seleção da Espanha, Sergio Ramos sofreu mais um contratempo em uma temporada repleta de problemas por lesão. Os Merengues divulgaram nesta terça-feira que ele testou positivo para a covid-19.

Ramos trata de uma lesão na panturrilha desde 1º de abril, o que o impediu de atuar na vitória de 3 a 1 sobre o Liverpool na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões e do triunfo de 2 a 1 sobre o maior rival, Barcelona, no sábado pelo Campeonato Espanhol.

O zagueiro central de 35 anos, que passou por uma cirurgia no joelho em fevereiro, já havia sido descartado da partida de volta contra o time inglês na quarta-feira e não deve voltar a jogar até o final do mês.

Sua infecção pela covid-19 dificilmente impedirá que ele volte à ação ainda nessa temporada, mas o manterá longe do campo de treinamento do Real até ter um exame com resultado negativo.

Ramos já disputou 670 jogos e marcou 101 gols pelo Real desde que deixou o Sevilha em 2005, mas seu futuro com os campeões espanhóis é incerto, já que seu contrato vence no final da atual temporada, em junho.

O Real vem sofrendo com contusões mais do que qualquer outro time da liga espanhola nesta temporada, mas os problemas não têm afetado o desempenho da equipe. O elenco comandado por Zinedine Zidane venceu suas últimas seis partidas, somando todas as competições, e a vitória de sábado sobre o Barça o deixou só um ponto atrás do líder Atlético de Madri.