Taiana/Talita vencem 1ª etapa de Cancún no circuito de vôlei de praia

As brasileiras Taiana e Talita foram as vencedoras da primeira de três etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia em Cancún (México). Nesta terça-feira (20), elas derrotaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Sarah Pavan, atuais campeãs mundiais e líderes do ranking, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 24/22 e 15/10.

A dupla participa das competições no México de forma excepcional, já que a parceira oficial de Talita é Maria Elisa - que se recupera fisicamente após tratar uma lesão - e a de Taiana é Fernanda Berti. Elas, porém, atuaram juntas em 2013 (quando foram campeãs do circuito mundial) e entre o fim de 2018 e o de 2019.

Taiana e Talita lideraram boa parte do primeiro set, mas estacionaram em 17 pontos e viram as canadenses, que estavam três pontos atrás, anotarem cinco em sequência e tomarem à frente. Daí em diante, Humana-Paredes e Pavan administraram a vantagem para fechar em 21 a 19.

Na segunda parcial, as brasileiras tiveram três chances de fechar o set, quando venciam por 20 a 17, mas cederam o empate. Depois, foi a vez das canadenses terem um set point salvo por uma bola espetacular de Taiana, uma manchete no fundo da quadra, surpreendendo as adversárias que esperavam um passe dela para Talita. A parceria verde e amarela retomou a dianteira e venceu por 24 a 22.

No tie-break, Taiana e Talita não deram chances às líderes do ranking mundial. Embaladas, elas abrindo cinco pontos de vantagem e administraram a vantagem até fecharem o set em 15 a 10.

Mais cedo, na disputa pela medalha de bronze, a outra dupla brasileira, formada por Ágatha e Duda, superou as alemãs Chantal Laboureur e Cinja Tillmann por 2 sets a 0, com parciais de 37/35 e 21/16. Na etapa anterior do circuito, em Doha (Catar), elas já haviam ficado na terceira posição.

A segunda etapa de Cancún começa na quinta-feira (22) e segue até dia 26. Já a terceira está marcada entre 28 de abril e 2 de maio.