Vasco manifesta interesse em participar de licitação do Maracanã

O Vasco da Gama oficializou o interesse em participar da próxima licitação da gestão do Maracanã, em reunião realizada ontem (6) entre o presidente do clube e o governador em exercício do Rio de Janeiro Cláudio Castro. Também participaram do encontro o vice-presidente do clube, Carlos Roberto Osório, e Pedro Seixas, vice-presidente de projetos especiais e responsável pelas obras de modernização do estádio de São Januário, em São Cristóvão, zona norte da capital.

Flamengo e Fluminense são os atuais gestores do complexo do Maracanã - que inclui ainda o Maracanãzinho, o Estádio Célio de Barros, e Parque Aquático Júlio Delamare. O contrato expira no próximo dia 30 e um novo processo licitatório deve ser aberto ainda no primeiro semestre deste ano.

“O Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco foi protagonista dessa linda história e continuará sendo. Conquistamos o primeiro título da era Maracanã e celebramos grandes conquistas em seu gramado. Voltar para o Maracanã é uma decisão estratégica para o futuro do Vasco e perfeitamente compatível com nosso projeto de modernização de São Januário”, declarou Jorge Salgado em depoimento ao site do Vasco.

Salgado disse que criou um grupo de trabalho com representantes das vice-presidências de Finanças, Marketing e Jurídica que será responsável pela estruturação do modelo de negócios para a participação no certame. O Cruzmaltino também avaliará possíveis parcerias com outros clubes e com a iniciativa privada.