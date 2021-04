Vôlei: Bernardinho assumirá seleção masculina da França

O técnico Bernardinho assumirá a seleção masculina de vôlei da França após a realização dos Jogos de Tóquio. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (12), pela Federação Francesa da modalidade e confirmada pela assessoria de imprensa do treinador, que manterá todos os seus projetos no Brasil, inclusive no Sesc RJ Flamengo, onde comanda a equipe feminina.

💣💣💣 Bernardinho à la tête de l'Equipe de France après les Jeux Olympiques de Tokyo !

Tout simplement le plus grand palmarès du coaching mondial 💥

Le communiqué ➡️ https://t.co/KnVwnkMb7B pic.twitter.com/SfwCc6gsxU — FFvolley (@FFvolley) April 12, 2021

“Chegamos a um acordo e será, sem dúvida um desafio importante. Espero poder contribuir com minha experiência na seleção masculina da França, mas seguirei a maior parte do tempo no Brasil. A prioridade nunca deixou nem deixará de ser os projetos que já tenho em andamento por aqui, como o Sesc RJ Flamengo e todos os demais parceiros. Acredito que essa experiência possa somar bastante em todas essas frentes, levando tudo a um ambiente global, adquirindo uma experiência internacional que possa incrementar as entregas. O objetivo com a França é 2024 [Jogos Olímpicos], mas em todos os outros projetos a expectativa é que sigam adiante. Sempre me dediquei de coração a todos os trabalhos e seguirei assim, com muita vontade de ampliar esses vínculos no Brasil por muitos outros anos”, declarou Bernardinho.

O treinador assume a França tendo como principal objetivo o ciclo dos Jogos de Paris (2024). Para encarar tal desafio ele conta com grande experiência, tendo disputado seis edições seguidas dos Jogos, conquistando medalhas em todas. Com a seleção brasileira feminina foi Bronze em Atlanta (1996) e Sydney (2000). E com o time masculino foi ouro em Atenas (2004) e Rio de Janeiro (2016) e prata em Pequim (2008) e Londres (2012).

“Dirigir a França será um desafio muito grande e sou movido a desafios, todos sabem. Ainda tenho muitos anos pela frente fazendo o que mais gosto, que é treinar equipes e desenvolver pessoas. Eventualmente podemos enfrentar o Brasil, estarei ali trabalhando, normalmente, como muitos outros técnicos já fizeram, e em vários esportes, mas seguirei com meu coração verde e amarelo”, concluiu Bernardinho.