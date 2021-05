Athletico se garante nas quartas do Paranaense e Coritiba fica fora

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense foi marcada pela classificação suada do Athletico e a eliminação do Coritiba, fora da fase final do Estadual pela primeira vez desde 1988. Neste sábado (15), o Furacão derrotou o Toledo por 1 a 0 no estádio 14 de Dezembro, em Toledo (PR), enquanto o Coxa foi superado pelo Rio Branco, de virada, por 2 a 1, no estádio da Estradinha, em Paranaguá (PR)

📈 Se liga no resumo da nossa vitória em Toledo. #VamosFuracão #Paranaense2021

O Coritiba sofreu o primeiro gol do Rio Branco antes do primeiro minuto em cabeçada de Pedro Botelho. O também zagueiro Wellington Carvalho, na sobra de uma dividida vencida pelo atacante Waguininho na área, empatou aos 14 minutos. Antes do intervalo, o volante Val foi expulso, deixando os alviverdes com um homem a menos. O Leão da Estradinha aproveitou e chegou ao segundo com o atacante Marcelinho.

O Coxa pressionou, mas em vão, despedindo-se da primeira fase do Paranaense com 14 pontos, um atrás do Azuriz, que encerrou a competição em oitavo e arrebatou a última vaga às quartas de final. Com a vitória, o Rio Branco chegou aos 11 pontos e evitou o rebaixamento à segunda divisão, beneficiado pela derrota do Toledo para o Athletico.

O triunfo do Furacão, que precisava vencer para se classificar, foi consumado com gol do atacante Vinícus Mingotti, aos três minutos do segundo tempo, batendo na saída do goleiro João Lazzari. A equipe da capital, que disputa a competição com um time alternativo, finalizou a primeira fase com 16 pontos, ficando à frente de Cianorte e de Londrina (com a mesma pontuação) por ter um triunfo a mais, na terceira posição. O Porco permaneceu com oito pontos, na 11ª colocação, rebaixado à divisão de acesso do Estadual.

Na próxima fase, o Athletico terá o rival Paraná pela frente. O Tricolor foi derrotado pelo Operário por 1 a 0, gol do volante Tibagi, na Vila Capanema, em Curitiba, encerrando a primeira fase em sexto lugar, com 15 pontos. O Fantasma assegurou a liderança geral com 23 pontos e terá como adversário nas quartas o Azuriz, que ficou em oitavo, beneficiado pelo tropeço do Coritiba.

Pela última rodada, o Azuriz foi superado pelo Cianorte por 1 a 0 no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR). O Leão do Vale terminou a primeira fase em quarto lugar, com os mesmos 16 pontos do Londrina (adversário nas quartas), que ficou em quinto por ter uma vitória a menos. Em casa, no estádio do Café, o Tubarão não saiu do zero com o FC Cascavel, vice-líder com 17 pontos.

No mata-mata, a Serpente medirá forças com o Maringá, que fez a sétima campanha geral (15 pontos) e se classificou ao atropelar o lanterna e rebaixado Cascavel CR por 9 a 1 no estádio Olímpico Regional de Cascavel (PR). O meia Bassani (três gols) e os atacantes Eberê, Daniel Bahia e Matheus Moraes (todos dois) marcaram para o time alvinegro, enquanto o volante Bruno Gaúcho descontou.

O Cascavel CR já havia sofrido um 9 a 0 do Operário na rodada passada. Na última semana, o Tricolor do Oeste foi considerado culpado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) por supostamente ter falsificado resultados dos testes do novo coronavírus (covid-19) realizados antes da partida contra o Athletico. O clube, inclusive, recebeu uma punição de 720 dias e só foi à campo diante do Maringá mediante efeito suspensivo.

Os jogos de ida dos confrontos pelas quartas de final ocorrem nesta segunda-feira (17), a partir das 14h (horário de Brasília). As partidas de volta serão na quarta-feira (19), começando às 16h. Os times de melhor campanha fazem a partida decisiva em casa.