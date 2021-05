Basquete 3x3: Brasil fica perto das quartas de final do Pré-Olímpico

A seleção brasileira de basquete 3x3 se aproximou da classificação às quartas de final do Pré-Olímpico da modalidade. O torneio começou nesta quarta-feira (26), em Graz (Áustria). Na estreia da seleção, vitória tranquila sobre a Turquia por 21 a 6. No jogo seguinte, triunfo suado, e de virada, por 21 a 14 sobre a República Tcheca, rival direto pelas duas vagas do Grupo A que classificam à próxima fase. A competição reúne 20 equipes e leva três países à Olimpíada de Tóquio (Japão).

O Brasil volta à quadra na sexta-feira (28), com mais duas partidas, justamente contra os favoritos da chave. Às 13h55 (horário de Brasília), enfrenta a Polônia. Em seguida, Às 16h50, mede forças com a Mongólia. Os duelos da seleção têm transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil. Caso se classifique às quartas, os confrontos decisivos estão previstos para domingo (30).

🇧🇷 21 x 6 🇹🇷

🇧🇷 21 x 14 🇨🇿



Começamos com TUDO no Pré-olímpico de 🏀 3x3



A vaga nas quartas está mais próxima!



Agora é focar nos jogos de sexta: 🇵🇱 e 🇲🇳



📸@FIBA3x3 pic.twitter.com/1g6TFKWa5B — Time Brasil (@timebrasil) May 26, 2021

Nos jogos desta quarta, os brasileiros dificultaram a marcação dos adversários com muita velocidade. Foram 22 faltas sofridas ao todo (11 em cada partida). André Ferros foi o destaque da equipe, anotando 15 dos 42 pontos do Brasil. Só contra os tchecos, foram 11 pontos do ala-pivô, entre eles os dois últimos, que decretaram a vitória.

O também ala-pivô Jonatas Melo cravou dez pontos. O ala Jefferson Socas fez nove pontos, enquanto o ala-armador Fabrício Veríssimo assinalou os outros oito pontos da seleção.

Com duas vitórias, a seleção nacional divide a liderança do grupo com a Mongólia, que também ganhou duas vezes neste primeiro dia, de Polônia (22 a 18) e Turquia (21 a 13). A Polônia tem um triunfo (17 a 15 sobre a República Tcheca), enquanto tchecos e turcos estão zerados.