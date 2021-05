Brasil conquista ouro e prata na Copa do Mundo de Canoagem, na Hungria

Os atletas da paracanoagem de velocidade Fernando Rufino e Debora Benevides foram os primeiros brasileiros a subir ao pódio na primeira etapa da Copa do Mundo da modalidade em Szeged (Hungria). Rufino, conhecido pelo apelido de Cowboy de Aço, faturou a medalha de ouro ao vencer a prova masculina dos 200 metros (classe VL2). Na disputa feminina, também nos 200m (classe VL2), Benevides chegou à final, mas ficou com a prata após ser superada pela russa Russia’s Mariia Nikiforova

Na madrugada deste sábado (15), a partir das 4h51 (horário de Brasília) terão início às semifinais e finais (confira programação completa ao final do texto). O medalhista olímpico Isaquia Queiroz disputa a final da classe C1 (canoa) 1000m. O atleta baiano também competirá amanhã (25), ao lado do companheiro Jacky Godmann, as semifinais da classe C1 1000m em duplas. É a primeira competição internacional da dupla recém-criada. O parceiro habitual de Isaquias é o conterrâneo Erlon de Souza, que se recupera de lesão no quadril. Erlon disputará apenas na prova C1 Masculino, nas distâncias 1000m e 500m. O Mundial é transmitido ao vivo no canal da Federação Interanacional de Canoagem (Canoe ICF, sigla em inglês)

ESTAMOS NA FINAL!



Com o tempo de 3:59.66s, Isaquias Queiroz irá disputar a final A do C1

Masculino 1000 metros.

Natural de Itacaré (BA), Jacky Goldman fará ainda na madrugada deste sábado (15) outra semifinal em dupla: com Felipe Santana Vieira, de Ubaitaba (BA) na classe C2 masculina 500m.

O Mundial teve início ontem (13) e as classificatórias para as finais ocorrreram nesta sexta (14). A delegação brasileira conta ao todo com dez atletas, seis na canoagem ( Isaquias Queiroz dos Santos, Erlon de Souza Silva, Jacky Jamael Nascimento Godmann e Filipe Vinicius Santana Vieira) e seis na paracanoagem (Adriana Gomes de Azevedo, Debora Raiza Ribeiro Benevides,Fernando Rufino, Giovane Vieira de Paula, Luis Carlos Cardoso da Silva e Mari Christina Santili).

Há dois ano, no último Mundial em Szeged, o país garantiu três vagas nos Jogos de Tóquio, com os pódios obtidos por Isaquias Queiroz e Erlon de Souza (C2 1000m ), e Caio Ribeiro na paracanoagem classe KL3 200m.

Programação

Canoagem Velocidade

C1 Masculino 1000 metros (07h10) - Final com Isaquias Queiroz

C1 Masculino 500 metros (das 12h10 às 12h30) - Isaquias Queiroz e Erlon de Souza

C2 Masculino 500 metros (04h51) - Semifinal com Jacky Goldmann e Filipe Vieira

A final será às 07h55

C2 Masculino 1000 metros (das 10h44 às 11h00) - semifinal com Isaquias Queiroz e Jacky Goldmann

Paracanoagem

KL1 Feminino com Adriana Gomes de Azevedo

15/05 – (11h25) – Final

KL1 Masculino com Luis Carlos Cardoso

15/05 – (05h05) – Final

KL2 Masculino com Fernando Rufino de Paulo

15/05 – (11h20) – Final

KL3 Feminino com Mari Christina Santilli

15/05 – (05h15) – Final

KL3 Masculino com Giovane Vieira de Paula

15/05 – (11h30) – Final