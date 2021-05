Brusque supera Ponte Preta e vence na volta à Série B após 32 anos

O atacante Edu, apelidado de "Imperador do Vale", foi o protagonista da estreia vitoriosa do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (30), o Quadricolor venceu a Ponte Preta por 2 a 1 no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), com dois gols do camisa 9, que atuou pela primeira vez após nove meses se recuperando de uma lesão no joelho.

Os catarinenses tiveram mais chances ao longo da etapa inicial, mas só conseguiram balançar as redes na bola parada. Aos 45 minutos, o atacante Bruno Alves foi derrubado na área. Edu cobrou e fez o primeiro gol do Brusque na volta à Série B após 32 anos. O centroavante voltou a brilhar aos quatro minutos do segundo tempo, ao marcar de cabeça, aproveitando um cruzamento pela esquerda do lateral Airton.

Aos 20 minutos, o meia Camilo descontou para a Macaca batendo falta. No fim, aos 45, o volante Dawhan chegou a balanças as redes de cabeça, mas a arbitragem anulou o que seria o gol de empate da Alvinegra por falta do zagueiro Ruan Renato no lance.

Tanto Brusque como Ponte Preta têm a semana cheia para treinamentos e só voltam a campo pela Série B no próximo fim de semana. No sábado (5), às 11h (horário de Brasília), o Quadricolor visita o Londrina no estádio do Café, em Londrina (PR). No domingo que vem (6), a Ponte Preta mede forças com o Vasco no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 16h.