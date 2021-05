Ceará encaminha classificação na Sul-Americana

O Ceará derrotou o Bolívar por 2 a 0, nesta quinta-feira (20) no Castelão, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Com isso o Vozão ficou na liderança da chave com 9 pontos.

Esse foi um resultado muito importante para a equipe brasileira, porque na fase de grupos da competição apenas o melhor time de cada chave avança. Na sexta (e última rodada do Grupo C), o Ceará visita o lanterna Jorge Wilstermann (Bolívia), que tem apenas 2 pontos, já o vice-líder Arsenal de Sarandí (Argentina), com 8 pontos, recebe o Bolívar, terceiro com 6 pontos. Os jogos acontecem de forma simultânea na próxima quinta-feira (27), a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Jogando em casa, o Vozão criou as melhores oportunidades na etapa inicial. E, após muito tentar, conseguiu abrir o placar aos 43 minutos, quando Lima chutou de direita após receber passe, na ponta direita, de Vina.

O Ceará continuou melhor na etapa final e conseguiu marcar o segundo com Vina, em cobrança de pênalti aos 38 minutos. Agora, antes da partida decisiva pela Sul-Americana, o Vozão joga a final do Campeonato Cearense, no próximo domingo (23), a partir das 17h (horário de Brasília).