City conquista título inglês antecipadamente após derrota do United

O Manchester City foi confirmado como campeão da Premier League com três jogos de antecedência, depois que o segundo colocado Manchester United perdeu por 2 a 1 em casa para o Leicester City, nesta terça-feira (11).

O time do City, comandado por Pep Guardiola, que perdeu a chance de selar o título quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea no sábado (8), tem dez pontos de vantagem sobre o United, que também tem três partidas restantes.

É o terceiro título do City na Premier League em cinco temporadas sob o comando de Guardiola e o quinto nas últimas 10.

Apesar da derrota em casa para o Chelsea no fim de semana, o City teve uma recuperação magnífica nesta temporada, depois de somar apenas 12 pontos nos primeiros oito jogos -- seu pior início desde 2008-09.

A equipe vem se recuperando e desde que chegou ao topo pareceu insuperável. Após perder do Tottenham Hotspur em novembro, eles venceram 22 de suas 27 partidas seguintes, incluindo uma série de 15 triunfos consecutivos e igualando um recorde de 11 vitórias seguidas fora de casa na liga.

O time de Guardiola, que foi vice-campeão atrás do Liverpool na temporada passada, também conquistou a quarta Copa da Liga consecutiva e pode obter a tríplice coroa se derrotar o Chelsea na final da Liga dos Campeões ainda neste mês.

O Manchester United atrasou as comemorações do título do City ao derrotar o Aston Villa no domingo, mas estava apenas adiando o inevitável e a festa agora pode começar para valer.

Do outro lado de Manchester, uma enorme faixa estampada "Campeões" estava pendurada do lado de fora do Estádio Etihad, do City.