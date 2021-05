Covid-19: Japão aprova mais vacinas e amplia estado de emergência

O Japão ampliou nesta sexta-feira (21) o alcance de um estado de emergência para cobrir a ilha de Okinawa, e autoridades aprovaram mais duas vacinas contra o novo coronavírus para acelerar uma campanha de inoculação atrasada.

As vacinas recém-aprovadas da Moderna e da AstraZeneca se somarão ao imunizante desenvolvido pela Pfizer e a BioNTech, em uma campanha iniciada em meados de fevereiro.

A vacina da AstraZeneca não será usada por ora, disse a empresa. A mídia já havia noticiado que o governo adiará seu uso devido a preocupações com coágulos sanguíneos em algumas pessoas.

"Faremos nosso melhor ao trabalhar para garantir que pessoas idosas que buscam vacinações possam receber suas duas doses até o final de julho", disse o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, que lidera o esforço de reação ao coronavírus, a repórteres.

O Japão só vacinou 4,1% de sua população, de acordo com um monitor global da Reuters, a taxa mais lenta entre os maiores e mais ricos dos países do mundo.

Contrastando com algumas outras nações do G7 que estão começando a abandonar medidas de lockdown antipandemia, a maior parte do Japão continua submetida a restrições de emergência em meio a uma quarta onda de infecções.

Nesta sexta-feira (21), o governo acrescentou Okinawa à lista de nove regiões submetidas a medidas emergenciais rígidas -- entre elas Tóquio, onde os Jogos Olímpicos devem começar em cerca de dois meses.

