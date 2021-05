Ex-presidente da Fórmula 1 Max Mosley morre aos 81 anos

Max Mosley, ex-chefe da organização que comanda a Fórmula 1, morreu aos 81 anos depois de sofrer de câncer, comunicou sua família nesta segunda-feira (24).

"A família de Max Mosley pode confirmar que ele morreu na noite passada após uma batalha longa com o câncer. Ela pede que a deixem lamentar em particular", disse um comunicado da família.

Bernie Ecclestone, seu velho amigo e aliado no automobilismo, prestou sua homenagem.

"Fomos como irmãos durante uns 50 anos", disse Ecclestone, de 90 anos, à Reuters por telefone de Ibiza. "Melhor ele ter ido do que sofrer como estava sofrendo."

Everyone at Formula 1 is deeply saddened to learn of the death of Max Mosley



From a team owner to FIA president, he transformed our sport - and his legacy, particularly in safety, will last for generations



Our thoughts are with his family and friends pic.twitter.com/DPrqazxS9r