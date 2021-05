Fla encara a LDU para selar a classificação às oitavas da Libertadores

O Flamengo encara a LDU, do Equador, na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã, pela quinta e penúltima rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América. Líder do Grupo G, o Rubro-Negro carioca depende apenas de um empate contra o adversário para garantir, matematicamente, a classificação às oitavas de final. O embate, às 21h (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional. A cobertura esportiva começa às 20h30, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de noticias com Luiz Ferreira.

Os adversários equatarorianos ocupam a terceira posição na chave, com quatro pontos, e precisam vencer para seguirem vivos na briga pela classificação. O vice-líder do grupo G é o Vélez Sarsfield, da Argentina, com seis pontos, e o lanterna é o chileno Unión La Calera, com dois.

O Rubro-Negro, comandado pelo técnico Rogério Ceni, permanece invicto na competição continental, apesar de ter pedido a condição de 100% de aproveitamento na última rodada, quando empatou por 2 a 2 com o Unión La Calera fora de casa.

Nas quatro primeiras rodadas da Fase de Grupos, o Flamengo foi o time que obteve o ataque mais positivo: 12 gols no total. Além disso, conta no elenco com o artilheiro do campeonato, o atacante Gabigol, que já balançou a rede adversária em seis oportunidades. Ele divide a artilharia com Borja, do colombiano Junior Barranquilla, que também fez seis gols.

Já a LDU tem, até o momento, apenas uma vitória como mandante contra o Vélez Sarsfield (3 a 1). Nos outros três jogos fora de casa, empatou com o Unión la Calera na estreia da competição (2 a 2) e perdeu para o Flamengo (3 a 2) e também para o Vélez (3 a 1).

Vélez x La Calera

A primeira partida desta noite no Grupo G será entre o argentino Vélez Sarsfield contra o chileno Unión La Calera, às 19h, no estádio José Amalfitani, na capital Buenos Aires. Os donos da casa precisam vencer para não correrem risco de deixar a vice-liderança, no caso de vitória da LDU sobre o Flamengo.

Já os chilenos não têm opção: apenas a vitória mantém o La Calera vivo na luta por uma vaga nas oitavas. Se perder, a equipe disputará a última rodada sem chances de classificação..