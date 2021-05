CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino Sub-16

Nesta quinta-feira (27), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do campeonato nacional feminino Sub-16 dessa temporada. Serão 12 clubes participantes jogando em esquema de bolha sanitária na cidade paulista de Sorocaba. Além do formato bolha, as atletas também passarão por testes de covid-19 ao longo do torneio. Começando no dia 26 de junho, o torneio terá duração de pouco mais de uma semana.

Definido os grupos do Brasileiro Feminino Sub-16. 12 times divididos em três grupos. A competição terá início no dia 26 de junho até 4 de julho. A sede será no CT do Sorocaba. pic.twitter.com/WYNVKARSGz — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) May 27, 2021

No Grupo A, ficaram Internacional (campeão da edição de 2020); Iranduba; Grêmio e Audax. Na chave B, estão Minas Brasília; Santos; São José e Vitória. São Paulo; Ferroviária; Kindermann e Corinthians formam o Grupo C. Na Primeira Fase, os clubes jogam entre si em turno único dentro de suas respectivas chaves. Ao final das três rodadas programadas, avançam para as semifinais os líderes de cada grupo, assim como o melhor 2º colocado geral. As semifinais e finais serão disputadas em partidas únicas.



Confira abaixo os dados dos jogos:



1ª Rodada



26 de junho (sábado)



8:30 - Internacional RS x Grêmio RS - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



8:30 - Iranduba AM x Audax SP - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



10:30 - Minas Brasília DF x São José SP - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



10:30 - Santos SP x Vitória BA - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



15:00 - São Paulo SP x Kindermann SC - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



15:00 - Ferroviária SP x Corinthians SP - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



2ª Rodada



28 de junho (segunda-feira)



8:30 - São José SP x Santos SP - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



8:30 - Vitória BA x Minas Brasília DF - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



10:30 - Kindermann SC x Ferroviária SP - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



10:30 - Corinthians SP x São Paulo SP - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



15:00 - Grêmio RS x Iranduba AM - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



15:00 - Audax SP x Internacional RS - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



3ª Rodada



30 de junho (quarta-feira)



8:30 - São Paulo SP x Ferroviária SP - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



8:30 - Kindermann SC x Corinthians SP - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



10:30 - Internacional RS x Iranduba AM - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



10:30 - Grêmio RS x Audax SP - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



15:00 - Minas Brasília DF x Santos SP - CT Sorocaba 1, Sorocaba SP



15:00 - São José SP x Vitória BA - CT Sorocaba 2, Sorocaba SP



Semifinal



2 de julho (sexta-feira)



1º Geral x Melhor 2º - Sorocaba SP (horário a definir)



2º Geral x 3º Geral - Sorocaba SP (horário a definir)



Final



4 de julho (domingo)



10:00 - 2º do Grupo D ou E x 2º do Grupo D ou E - Sorocaba SP (Disputa 3º Lugar)



15:00 - 1º do Grupo D ou E x 1º do Grupo D ou E - Sorocaba SP (Decisão)