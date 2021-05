Helio Castroneves vence 500 milhas de Indianápolis pela quarta vez

O brasileiro Helio Castroneves venceu as 500 Milhas de Indianápolis pela quarta vez neste domingo (30), diante do maior público a participar de um evento esportivo nos Estados Unidos desde o início da pandemia de covid-19.

O piloto de 46 anos avançou para a frente a duas voltas do fim e resistiu ao ataque do espanhol Alex Palou para reivindicar a vitória e se juntar a AJ Foyt, Rick Mears e Al Unser como os únicos a vencer quatro vezes o "Maior Espetáculo da Corrida".

Foi a 21ª partida da Indy 500 para Castroneves, mas a primeira com a Meyer Shank Racing - as vitórias em 2001, 2002 e 2009 foram com a poderosa equipe Team Penske.

Com a corrida voltando a ocorrer no tradicional feriado norte-americano de Memorial Day, depois que o evento do ano passado foi transferido para agosto e realizado em uma pista vazia devido à pandemia, 135 mil fãs empolgados esgotaram os ingressos para acompanhar a corrida no Indianapolis Motor Speedway (IMS).