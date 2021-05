Judô: teste positivo para covid-19 tira Daniel Cargnin do Mundial

Na manhã desta segunda-feira (31), a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) confirmou que o judoca gaúcho Daniel Cargnin (66kg), da Sogipa, testou positivo para coronavírus (covid-19) e foi cortado da seleção brasileira que participará do Campeonato Mundial da modalidade, a partir do dia 6 de junho, em Budapeste (Hungria).

Segundo a CBJ, o atleta passa bem, mas não participará do torneio. Para o lugar dele, foi convocado o meio-médio Guilherme Schimidt (81kg), do Minas Tênis Clube, que só lutará no dia 09 de junho, o que, logisticamente, viabilizou a substituição. Schimidt tem apenas 20 anos e é o atual campeão pan-americano sênior dos meio-médios. Ele ocupa a 41ª posição no ranking mundial na categoria.

Além dele, o Brasil terá também Eduardo Yudy Santos no 81kg, que já estava convocado anteriormente, e ocupa a 25ª posição no ranking mundial. Cargnin é o melhor brasileiro ranqueado no 66kg e, atualmente, está na zona de classificação olímpica, na 9ª posição (com descartes).

O Mundial é o último evento antes dos Jogos Olímpicos. Os combates vão de 06 a 13 de junho, com uma categoria de peso por (feminino e masculino) e com as equipes mistas encerrando a competição no dia 13. No torneio, o Brasil será representado por 18 atletas em 13 categorias de peso.