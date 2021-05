Martine e Kahena faturam bronze em Campeonato de Vela em Cascais

Já classificadas para a Olimpíada de Tóquio (Japão), as velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram neste domingo (9) a medalha de bronze na classe 49erFX no Campeonato de Vela de Cascais (Portugal), que reuniu as melhores duplas da América, Europa, Ásia e Oceania.

Na medal race (regata de medalhas) realizada hoje, as atuais campeãs olímpicas (Rio 2016) chegaram em segundo lugar, garantindo a terceira posição na classificação geral, deixando fora do pódio as equipes do norte da Europa. As alemãs Tina Lutz e Susann Beucke faturam o ouro, e a prata ficou com as espanholas Tamara Echegoyen e Paula Barceló.

É BROOOOONZE! 🥉⛵️



Mais uma medalha para as nossas campeãs olímpicas 🇧🇷



Martine Grael e Kahena Kunze terminam em 3º lugar no Campeonato de Cascais 🇵🇹



Seguimos em frente, meninas! 👏💪 pic.twitter.com/NZRjgOWWQS — Time Brasil (@timebrasil) May 9, 2021

Na reta final de preparação para Tóquio, Martine e Kahena abriram a temporada em grande estilo, com medalha de ouro na Regata Internacional de Lanzarote (Espanha), no final de março. A disputa também reuniu os melhores da classe 49erFX.

A 74 dias da abertura dos Jogos de Tóquio, a dupla brasileira é uma das favoritas ao ouro. Elas asseguraram a vaga olímpica em fevereiro do ano passado durante o Mundial de Vela em Geelong (Austrália).

O Brasil foi representado ainda pela dupla Marco Grael e Gabriel Borges no Campeonato de Cascais, na classe 49er. Eles chegaram em nono lugar na medal race, e não pontuaram o sufiente para subir ao pódio. Grael e Borges também já estão garantidos nos Jogos de Tóquio.