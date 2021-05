Novo técnico do Santos, Diniz estreará contra Boca Juniors na terça

O Santos oficializou nesta sexta-feira (7) a contratação do técnico Fernando Diniz, de 47 anos. Ele substituirá o treinador argentino Ariel Holan que pediu demissão no último dia 26, com apenas dois meses no cargo. Diniz só comandará o time na terça-feira (11), contra o Boca Júniors, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time santista é o terceiro colocado no grupo, com apenas três pontos (uma vitória e duas derrotas). Barcelona de Guayaquil, do Equador, lidera a chave, com nove pontos, e os argentinos do Boca estão em segundo lugar, com seis.

Neste domingo (9), quem estará à beira do gramado será o técnico interino Marcelo Fernandes. O Peixe também tem partida decisiva contra o São Bento pelo Campeonato Paulista. Terceiro colocado no Grupo D, o time precisa vencer na Vila Belmiro para não ser rebaixado no Estadual.

BEM-VINDO, DINIZ! ⚪⚫



Fernando Diniz é o novo técnico do Peixão. O treinador assume o comando do time no jogo de terça-feira (11) diante do Boca Juniors, pela Conmebol Libertadores, na Vila Belmiro.



Diniz, que já jogou como meio-campita do Santos em 2005, agora retorna ao clube como treinador. Em nota, o Santos afirma que o técnico “tem em seu estilo de jogo a intensidade, muita posse de bola, a ofensividade, além de utilizar novos valores em campo”.

O treinador estava sem clube desde fevereiro, quando deixou o comando do São Paulo. Ele também já comandou a equipe técnica do Fluminense e do Athletico Paranaense.