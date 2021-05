São Paulo derrota Inter e sobe para o G4 do Brasileiro Feminino

Com dois gols da atacante Jaqueline, o São Paulo derrotou o Internacional por 2 a 0 na Arena Barueri, pela sexta rodada da série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O resultado na partida que abriu a rodada levou o Tricolor à quarta posição na tabela. Curiosamente, ao final deste sábado (8), os quatro grandes clubes de São Paulo ocupam G4: Palmeiras é o líder, seguido de Corinthians, Santos e São Paulo. O Tricolor tem 11 pontos e ultrapassou o próprio Internacional, que ficou com 10.

A equipe paulista resolveu a partida ainda na primeira metade da etapa inicial. O primeiro gol veio aos 13. E foi um golaço. A defesa colorada não afastou bem a bola aérea e Jaqueline, de primeira, acertou o ângulo direito da goleira Viviane.

O segundo gol da atacante exigiu bem menos. Aos 23, Glaucia arriscou de longe, Viviane desviou com a ponta dos dedos, a bola bateu na trave e sobrou limpa para Jaqueline apenas empurrar para o gol vazio.

Daí em diante, o triunfo tricolor não foi ameaçado e a equipe chegou a três vitórias em seis jogos. A próxima partida é contra o Botafogo, em casa, na quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília). Já o Internacional enfrenta o lanterna Real Napoli, em Caçador (SC), no dia seguinte, às 15h.

Guerreiras Grenás superam Avaí/Kindermann

No outro embate desta noite, a Ferroviária derrotou o Avaí/Kindermann por 1 a 0 a na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Sochor garantiu a vitória em casa aos 14 minutos do segundo tempo, ao completar de cabeça o cruzamento que veio da direita, vencendo a goleira Bárbara.

A Ferroviária, que iniciou a rodada na oitava colocação, subiu para o sexto lugar, com os mesmos 10 pontos de Grêmio - que ainda entra em campo na rodada - e Internacional. O próximo compromisso da equipe é diante do Minas Icesp, na quarta-feira (12), fora de casa, às 15h30.

Já o Avaí/Kindermann vai tentar quebrar a sequência negativa ao receber o Cruzeiro, também na quarta (12), às 15h. A equipe catarinense não vence desde a primeira rodada, no dia 18 de abril, quando derrotou o São José e tem apenas quatro pontos conquistados em seis partidas, na 12ª posição.