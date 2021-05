UE e Japão apoiam Olimpíada com ajuda de vacinas da Europa

A União Europeia (UE) e o Japão apoiaram nesta quinta-feira (270 a realização da Olimpíada em Tóquio neste ano, já que vacinas produzidas no bloco ajudarão o Japão em sua luta contra uma quarta onda de infecções pelo novo coronavírus (covid-19).

“Apoiamos a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio de 2020 de uma maneira segura e protegida neste verão [japonês] como símbolo da união global para derrotar a covid-19”, disseram a UE e o Japão em um comunicado conjunto após uma cúpula.

A campanha de vacinação continua lenta (apenas pouco mais de 5% da população já foi imunizada), e várias pesquisas mostram que a maioria do público japonês não quer que o país sedie os Jogos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco autorizou a exportação de mais de 100 milhões de doses de vacinas ao Japão, o suficiente para inocular cerca de 40% da população.

“Dizemos, é claro, que estamos ansiosos pelos Jogos Olímpicos”, disse a líder política em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as remessas de vacina são um sinal forte do apoio da UE aos preparativos de um evento seguro.

A Olimpíada começa em 23 de julho e dura duas semanas, e a Paralimpíada deve começar em 24 de agosto. Os espectadores estrangeiros foram proibidos, e uma decisão sobre plateias domésticas é esperada para o mês que vem.

O chefe de um sindicado de médicos japoneses alertou na última terça-feira (25) que realizar os Jogos Olímpicos em Tóquio no verão, com dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo, poderia provocar o surgimento de uma linhagem “olímpica” do coronavírus.

“Indicamos que estamos engajados com as autoridades de seu país para adotar todas as medidas de precaução requeridas”, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após reunião por vídeo com Von der Leyen e com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga.