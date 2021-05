Vôlei de Praia: Bárbara Seixas e Carol Solberg vão às oitavas em Sochi

Aconteceu nesta quinta-feira (27) o primeiro dia de disputas da fase de grupos da etapa de Sochi (Rússia) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. E as equipes do Brasil conseguiram seis vitórias. Os quatro times que representam o Brasil no torneio feminino venceram na primeira rodada, mas apenas Bárbara Seixas e Carol Solberg já garantiram um lugar nas oitavas de final.

Elas começaram o dia vencendo as alemãs Behrens e Ittlinger por 2 sets a 0 (parciais de 21/14 e 21/16). Na segunda rodada, passaram pelas norte-americanas Alix e April no tie-break (17/21, 21/17 e 15/5). “Hoje foi bem especial, jogamos da forma que gostamos, mostrando nossa agressividade e potencial como time. Estou muito feliz. Foi importante começar o torneio com o pé direito, agora é descansar e amanhã ir com tudo”, declarou Bárbara Seixas à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

As outras três duplas brasileiras terão que disputar a repescagem, após ganharem na primeira rodada e perderem o segundo jogo. No Grupo C, Ágatha e Duda venceram as holandesas Schoon e Stam no tie-break (21/12, 15/21 e 15/7) e caíram para as norte-americanas Sponcil e Claes por 2 sets a 0 (21/15 e 22/20). Na repescagem, enfrentarão as polonesas Wojtasik e Kociolek.

Talita e Taiana bateram as finlandesas Lehtonen e Ahtiainen por 2 sets a 0 (21/19 e 23/21), mas perderam na sequência para as canadenses Bansley e Brandie, também por 2 a 0 (21/16 e 21/14). O time formado pelas norte-americanas Stockman e Kolinske será o adversário na repescagem.

Já Tainá e Victoria fizeram dois jogos duros decididos no tie-break. Primeiro, conseguiram vencer a dupla canadense Pavan e Melissa, com parciais de 17/21, 21/19 e 15/8. Depois, acabaram superadas pelas suíças Huberli e Betschart por 2 a 1 (14/21, 21/14 e 15/9). O próximo confronto da parceria será contra as finlandesas Lehtonen e Ahtiainen.

Já no torneio masculino Alison e Álvaro Filho começaram bem em Sochi. Contra os anfitriões Liamin e Myskiv venceram por 2 sets a 0 (21/19 e 21/17). Na próxima sexta-feira (28) a dupla olímpica enfrenta os suíços Heidrich e Gerson. “Foi um jogo difícil, contra um time experiente, o Liamin é um jogador que já passou por Olimpíada, e um time da casa. Inclusive, foi bem legal porque tivemos público. Lógico que reduzido, mas teve público, então foi bom rever a torcida. Isso foi uma coisa legal. Acho que jogamos bem, soubemos ter tranquilidade nos momentos mais importantes da partida, mudar a estratégia do jogo em momentos chave. Nosso grupo é forte, esse time da Suíça está bem na classificação olímpica, e amanhã tem tudo para ser um jogo pegado”, afirmou Álvaro Filho.

Já André e George foram superados pelos italianos Carambula e Rossi por 2 sets a 0 (24/22 e 21/15). O próximo duelo deles será contra os norte-americanos Gibb e Taylor Crabb. Guto e Arthur perderam para os russos Semenov e Leshukov por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/15. Na segunda rodada do Grupo H, a dupla enfrenta os suíços Krattiger e Breer.