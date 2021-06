Athletico Paranaense ganha do Grêmio em Porto Alegre e segue 100%

A tarde de domingo (13) foi de confirmação do bom momento do Athletico Paranaense na Série A do Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 3ª rodada, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Furacão fez 1 a 0 no Grêmio com gol do atacante Matheus Babi, ex-Botafogo. Com o resultado, o time paranaense chegou aos nove pontos e lidera o torneio de forma isolada. Para fechar o domingo nessa posição, torce por um tropeço do Fortaleza que enfrenta o Sport no Castelão a partir das 20h30. Enquanto isso, o Tricolor gaúcho, que disputou apenas dois jogos, tem zero pontos e ocupa a 18ª posição.

Os primeiros 45 minutos foram marcados por muito equilíbrio. Mesmo sem criar grandes chances de gol, cada time teve quatro finalizações até os 43 minutos minutos da primeira etapa. Foi aí que os visitantes fizeram o gol do jogo. Marcinho fez uma boa jogada pela direita e achou Babi bem posicionado dentro da área. Inicialmente, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro chegou a anular o lance por impedimento. Mas, com auxílio do VAR, ele voltou atrás e confirmou o gol.

Na etapa final, o Grêmio até se esforçou para evitar a derrota. Teve uma oportunidade aos seis minutos em cobrança de falta de Diego Souza. Aos 43, o Geromel tentou mandar para o gol de cabeça, depois de cobrança de falta de Jean Pyerre, mas a bola passou sem perigo. Aos 44, foi a vez de Ferreirinha tentar. Mas a bola passou muito alta sobre o gol. Do lado dos paranaenses, o segundo gol poderia ter saído com Nikão aos 11 minutos e aos 16.

Pela 4ª rodada, o Athletico enfrentará o Flamengo na Arena da Baixada. Porém, esse jogo ainda não tem data para ocorrer. Dessa forma, o próximo jogo do Furacão será contra o Atlético Goianiense no domingo (20) em Curitiba pela 5ª rodada. Enquanto isso, o Grêmio volta a jogar na quinta-feira (17) contra o Sport em Recife.