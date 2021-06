Atlético-MG e Chapecoense empatam em 1 a 1 pelo Brasileiro

Em partida realizada na noite desta segunda-feira (21) no estádio do Mineirão, o Atlético-MG e a Chapecoense empataram por 1 a 1 em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado o Galo alcançou os 10 pontos, ocupando a 5ª posição. Para a Chapecoense o ponto valeu a saída da zona do rebaixamento, alcançando a 16ª colocação com três pontos.

Três pontos? Nem lá, nem cá!



Tudo igual entre @Atletico e @ChapecoenseReal! Tche Tche de um lado e Ravanelli do outro!#CampeonatoDoBrasileiro 🇧🇷 #BR05 pic.twitter.com/91yhOfX3XM — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 22, 2021

O Atlético-MG chegou à partida com 13 desfalques. Talvez por isto, a equipe mineira quase levou um gol logo no primeiro minuto de jogo. O meia Fernandinho recebeu passe e ficou de cara para o goleiro Everson. Mas, na hora de finalizar, ele acabou se enrolando ao se livrar do jogador do Galo.

Aos cinco, após boa jogada do Guilherme Arana pela esquerda, o goleiro João Paulo espalmou, a bola bateu na zaga e quase foi para dentro do gol catarinense. Aos 19, o meia Hyoran tabelou com Hulk, recebeu em profundidade e finalizou de dentro da área. A bola passou muito perto do gol de João Paulo.

Aos 22, a Chapecoense chegou mais uma vez com muito perigo, quando Fernandinho tocou para Anselmo Ramon. O atacante bateu de primeira, mas perdeu. Dois minutos depois finalmente o Galo abriu o marcado. Hyoran tocou para Tchê Tchê, que, de muito longe, bateu forte no canto esquerdo para abrir o placar.

O famoso chute entrou!



Tche Tche marca pela primeira vez com a camisa do @Atletico. Aquele tapa forte no canto que a gente conhece!



📷 Paulo Ti/Photo Premium/Gazeta Press pic.twitter.com/vRvdZw1shZ — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 21, 2021

Aos 30 minutos a Chapecoense criou uma boa oportunidade, quando Ravanelli finalizou e a bola bateu em Anselmo Ramon, que mandou para a rede. Porém, o juiz assinalou impedimento. Aos 37, o atacante Hulk se antecipou à zaga na cobrança de escanteio e cabeceou no travessão.

No início do segundo tempo, Hulk quase marcou novamente, quando bateu forte de primeira e João Paulo fez uma bela defesa. Aos 23, Fernandinho acertou a trave esquerda do goleiro Everson, a bola correu por cima da linha e quase entrou. Mas, aos 32 minutos, o Verdão do Oeste conseguiu deixar tudo igual, graças a cobrança de pênalti de Ravanelli.

O próximo compromisso do Galo mineiro pelo Brasileiro é na próxima quinta-feira (24), quando enfrenta o Ceará no Castelão. No mesmo dia, a Chapecoense recebe o Internacional em Santa Catarina.