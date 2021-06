Áustria vai às oitavas de final da Euro após derrotar Ucrânia

Um gol de Christoph Baumgartner no primeiro tempo selou um capítulo da história da Áustria, que derrotou uma Ucrânia apática por 1 x 0 nesta segunda-feira (21), terminando na segunda colocação do Grupo C e garantindo uma vaga inédita na fase eliminatória da Eurocopa.

A Áustria foi melhor em um jogo sem brilho, e o resultado deixa a Ucrânia aflita diante do que parece uma chance pequena de estar entre os quatro melhores terceiros colocados e ainda conseguir um lugar na fase eliminatória.

Baumgartner aproveitou um escanteio de David Alaba na metade da etapa inicial para marcar, e a Ucrânia teve dificuldade para encontrar ritmo na partida.

A Holanda, que derrotou a Macedônia do Norte por 3 x 0 no último jogo, lidera o grupo com o máximo de nove pontos em três partidas, a Áustria vem em segundo com seis pontos e a Ucrânia só tem três – além de um saldo de gols negativo.

A Ucrânia decepcionou no torneio após liderar seu grupo classificatório, obtendo 20 pontos em oito jogos – três a mais do que o atual campeão europeu Portugal.

Mas os austríacos podem não comemorar por muito tempo, já que enfrentam uma Itália em boa fase nas oitavas em Londres no sábado. O elenco de Roberto Mancini está invicto em seus últimos 30 confrontos e não sofre um gol há 11 jogos.