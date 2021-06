Brasil derrota Itália pela Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Itália, nesta quarta-feira (2) em Rimini (Itália), pela Liga das Nações. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 1 (19/25, 25/15, 25/19 e 25/19). Com o resultado, as brasileiras aparecem na terceira posição da classificação com 15 pontos (a liderança é dos Estados Unidos, com 18 pontos, e a Turquia vem logo atrás, com 16).

#LigaDasNações: Brasil passa pela Itália por 3 sets a 1 (19/25, 25/15, 25/19 e 25/19) e termina segunda semana com vitória! Tandara e Rosamaria foram as maiores pontuadoras entre as brasileiras, com 17 pontos cada! Parabéns! 💚😀🏐 pic.twitter.com/d1hPhtcinj — CBV (@volei) June 2, 2021

Os principais destaques do confronto foram a levantadora Roberta e a oposta/ponteira Rosamaria, que estavam no banco de reservas nas outras partidas. “Viemos preparadas para um jogo difícil. As meninas da Itália têm feito bons jogos. Sabíamos que não seria fácil, e com um ritmo de jogo diferente da partida contra a Rússia. Começamos o primeiro set um pouco devagar e nosso saque não estava agressivo. Conseguimos melhorar isso durante o jogo. Também demoramos a nos adaptar na defesa”, declarou Roberta à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Tandara e Rosamaria foram as maiores pontuadoras entre as brasileiras, com 17 pontos cada.

A seleção feminina volta à quadra pela terceira semana da competição no próximo domingo (6), às 11h (horário de Brasília), contra a Sérvia. Enquanto isso, a seleção masculina, líder da competição (com 100% em três jogos disputados), abre a segunda semana nesta quinta-feira (3) contra a também invicta França às 10h.