Brasil vence Tunísia em estreia no pré-olímpico de basquete masculino

O Brasil não teve dificuldades para superar a Tunísia nesta terça-feira (29), na estreia do pré-olímpico de basquete masculino, que é disputado em Split (Croácia). A seleção dirigida por Alexsandar Petrovic venceu por 83 a 57 e deu passo importante para chegar à semifinal do torneio. Apenas o campeão se classifica à Olimpíada de Tóquio (Japão).

O armador Vitor Benite, com 15 pontos, foi o cestinha da partida. O pivô Anderson Varejão, além de anotar nove pontos, destacou-se nos rebotes: foram oito, sendo seis defensivos. O armador Yago Matheus, por sua vez, foi o garçom brasileiro, com oito assistências.

A seleção brasileira largou na frente com a uma bola de dois pontos do pivô Lucas Mariano. Após um equilibrado primeiro quarto, com 21 pontos para cada lado, o Brasil ficou atrás pela primeira - e única - vez graças a uma cesta de três do ala-pivô tunisiano Mohamed Hadidane, no início do segundo período. A partir daí, os comandados de Petrovic tomaram conta da partida, liderados por Yago, indo para o intervalo com 43 a 31 no placar. No terceiro quarto, o domínio se manteve e a diferença foi para 18 pontos, chegando a 26 nos dez minutos finais.

Nesta quarta-feira (30), às 15h (horário de Brasília), o Brasil encerra a participação no Grupo B diante da anfitriã Croácia. Os dois primeiros da chave se classificam às semifinais e encaram os times oriundos do Grupo A, que tem Alemanha, México e Rússia.