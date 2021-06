Brasileiro Feminino: Flamengo supera Cruzeiro no fim e sonha com G8

O Flamengo se manteve na briga pela classificação às oitavas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Nesta quarta-feira (2), o Rubro-Negro superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada da competição. Após a partida, o técnico Marcelo Frigério foi desligado do clube mineiro.

As cariocas assumiram provisoriamente o nono lugar, com 14 pontos, três atrás do Avaí/Kindermann, oitavo colocado e último time na zona de classificação, mas podem ser ultrapassadas na quinta-feira (3) se o Real Brasília vencer o clássico contra o Minas Brasília, às 15h (horário de Brasília), no estádio Ciro Machado do Espírito Santos (Defelê), em Brasília. As Cabulosas permanecem nos nove pontos e na 11ª posição, superando Botafogo e São José (que têm a mesma pontuação) no saldo de gols. As joseenses, em 13º, abrem o Z4.

Após um primeiro tempo sem bola na rede, o Cruzeiro abriu o placar aos seis minutos. A volante Delly Lucero recebeu próximo à marca do pênalti e fez o pivô, rolando na direita para a lateral Rebeca Prado invadir a área e finalizar. Aos 17 minutos, a lateral Sorriso bateu falta pela esquerda e a atacante Jayanne, de cabeça, deixou tudo igual. A virada veio aos 43, outra vez na bola parada. A meia Ana Carla aproveitou o bate-rebate na pequena área, após tiro livre cobrado por Sorriso na intermediária, para garantir a vitória rubro-negra.

Mais cedo nesta quarta, Botafogo e São José se complicaram no Brasileiro ao ficarem no 1 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os gols saíram todos no segundo tempo. Aos nove, a atacante Mylena Carioca, de pênalti, colocou as Gloriosas à frente. Aos 40, a atacante Bea dominou próxima da meia-lua e marcou um golaço, no ângulo, evitando a derrota das paulistas.

Nos outros dois jogos do dia, as equipes do G8 levaram a melhor sobre as que estão no Z4. No estádio de Pituaçu, em Salvador, o Avaí/Kindermann derrotou o Bahia por 2 a 0. Se as catarinenses seguem brigando pela classificação, as baianas se complicaram na luta para fugir da Série A2 (segunda divisão) de 2022. Com apenas quatro pontos, as Mulheres de Aço têm cinco de desvantagem para fora da zona de rebaixamento, com nove ainda em disputa.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, a goleira Ana Bia interceptou o lançamento feito para Larissa, mas deixou a bola escapar nos pés da atacante, que aproveitou para abrir o placar. Na etapa final, aos sete minutos, a zagueira Zoio desviou de cabeça na pequena área, após grande defesa de Ana Bia, definindo o marcador a favor do Avaí/Kindermann.

No Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio atropelou o Napoli-SC por 5 a 1 e praticamente encaminhou a classificação às oitavas, ao passo que deixou a missão das catarinenses mais delicada. As Gurias Gremistas assumiram o quinto lugar com os mesmos 21 pontos do Internacional, que joga pela 12ª rodada nesta quinta, às 15h, contra o líder Palmeiras, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. O clube de Caçador (SC) é o penúltimo, com seis pontos, três a menos que o Botafogo, primeiro time fora do Z4.