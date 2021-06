Bruno Soares vence na estreia das duplas em Roland Garros

Vice-campeão em 2020 (naquela oportunidade ao lado do croata Mate Pavić) Bruno Soares estreou com vitória no torneio de duplas em Roland Garros nesta terça-feira (1). Ao lado do britânico Jamie Murray, o mineiro passou pelos britânicos Luke Bambridge e Dominic Inglot por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(5), 6/7(4-7) e 6/3 em 2h43 de jogo.

Cabeça de chave 7 do Grand Slam francês, a dupla enfrenta na segunda rodada os vencedores do duelo entre Marcelo Demoliner e Santiago Gonzalez contra Oliver Marach e Aisam-ul-Haq Qureshi. A partida acontecerá na próxima quarta-feira (2). “Apesar de ter sacado mal, as outras coisas nós fizemos muito bem. O Jamie estava muito sólido e eu acompanhei bem na maior parte do jogo. Muito feliz de estar na segunda rodada, Roland Garros é um torneio muito importante. Seguimos jogo a jogo”, disse o atual número 12 do mundo à sua assessoria de imprensa.

O outro brasileiro que foi à quadra nesta terça, Marcelo Melo, acabou sendo derrotado. No retorno da parceria entre o mineiro e o polonês Lukasz Kubot. Após seis meses separados, eles perderam para os norte-americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h18min. “Eles jogaram bem. E nós não começamos tão bem. Acabamos voltando depois de um break, tivemos chances de passar na frente. De repente, poderia ter mudado a história do jogo. Jogaram melhor. Tivemos chance de novo de quebrar e não conseguimos, para voltar no jogo. O segundo set foi igual e eles aproveitaram uma oportunidade”, explicou Marcelo. O próximo torneio da dupla será o ATP 500 de Halle (Alemanha), a partir do dia 14 de junho. No ranking mundial individual de duplas divulgado na última segunda-feira (31) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo está na 18º posição, com 5.280 pontos. Kubot aparece em 17º, com 5.310 pontos. No torneio de duplas feminino, a brasileira Luisa Stefani, número 25 do ranking mundial, teve que abrir mão da participação da competição após passar por uma cirurgia de remoção do apêndice na última quinta-feira (27).

Enquanto isso, no torneio masculino de simples, o brasileiro Thiago Monteiro, número 80 do ranking mundial, joga pela segunda rodada contra o norte-americano Steve Johnson na próxima quarta-feira. O horário do jogo ainda não foi confirmado pela organização do torneio. “Ele é um grande sacador e muito agressivo em quadra. Tenho que aproveitar as pequenas oportunidades que terei jogando na devolução. Também preciso fazer o Johnson se mexer bastante em quadra, que é algo que incomoda o jogo dele”, projetou o tenista número 1 do Brasil.