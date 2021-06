Com gol no último lance, Ceará bate Atlético-MG em Fortaleza

O Ceará superou o Atlético-MG por 2 a 1, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (24) no estádio do Castelão. Os gols dos donos da casa foram marcados em lances nos quais o goleiro Everson falhou. Primeiro, aos três minutos do confronto com o atacante Lima e depois, no último lance, com o zagueiro Gabriel Lacerda.

Vibra, meu cria! Vibra! Gol e +3 pontos na tabela. 🖤 Gabriel Lacerda!



📸 Felipe Santos / Ceará SC#CampeonatodoBrasileiro #CSCxCAM pic.twitter.com/maBSOFsWwY — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) June 25, 2021

O Galo ainda deixou o seu aos 26 minutos do segundo tempo, em gol de cabeça de Gabriel após cobrança de escanteio. O triunfo deixou o Vozão com oito pontos na 11ª posição. Já o Atlético-MG chegou aos 10 pontos, agora na 6ª posição.

Além dos gols, a partida não teve maiores oportunidades. Na primeira etapa, os cearenses tiveram um pequeno predomínio, com Mendonza, Lima e Saulo Mineiro criando oportunidades. Na etapa final o técnico Cuca promoveu algumas mudanças na equipe mineira, que reagiu, mas pecou demais nos passes.

O próximo compromisso do Atlético-MG será contra o Santos, fora de casa no domingo (27). No mesmo dia, o Ceará recebe o São Paulo no Castelão.