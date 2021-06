Com olímpicos, Brasil participa de torneio de canoagem na Europa

A partir de sexta-feira (11), a seleção brasileira, integrada por sete atletas, inicia a disputa da etapa de Praga, na República Tcheca, da Copa do Mundo de Canoagem Slalom. Os principais nomes do Brasil são Ana Sátila e Pedro Gonçalves. A dupla está classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Além dos brasileiros, mais de 200 atletas de 34 países estarão no evento até domingo (13). Esta será uma das últimas competições importantes antes da Olimpíada.

Ana Sátila, que treina desde abril na Europa, assim como Pedro Gonçalves, sente-se no seu melhor momento. “Estou muito feliz com a minha preparação e o nosso árduo trabalho rumo a Tóquio. Posso dizer que nunca me senti tão bem em toda a minha carreira e saber que estamos no caminho certo é muito gratificante”, disse a atleta que disputará as provas do K1 e C1, além do Canoagem Slalom Extremo.

Pedro Gonçalves também acredita que essa prova será um bom desafio para avaliar o nível dos adversários. “Eu sempre sonhei estar onde estou hoje e todos os dias procuro com felicidade e foco honrar os meus sonhos do passado”, comentou.

As finais do K1 e do C1 nos dois naipes serão transmitidas pelo Canal Olímpico do Brasil http://https://www.canalolimpicodobrasil.com.br/. As transmissões acontecem no sábado (12) a partir das 07h00 da manhã e no domingo (13) a partir das 06h33.



Atletas na Europa:

K1 e C1 Feminino + Canoagem Slalom Extremo

Ana Sátila

Omira Estácia



K1 e Canoagem Slalom Extremo

Pedro Gonçalves

Guilherme Rodrigues

Mathieu Desnos



C1 Masculino

Felipe Borges

Kauã da Silva