Copa América: Cavani garante vitória do Uruguai sobre Paraguai

O Uruguai derrotou o Paraguai por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (28), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A da Copa América. O resultado tirou a equipe Celeste do caminho do Brasil nas quartas de final.

Assim, a equipe do técnico Tite terá pela frente o Chile, no mata-mata na próxima sexta-feira (2) no estádio Nilton Santos.

O triunfo do Uruguai foi garantido graças a um gol em cobrança de pênalti de Cavani. O atacante do Manchester United bateu forte para deslocar o goleiro Antony Silva aos 20 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, os uruguaios fecharam a primeira fase da competição na vice-liderança da chave, com sete pontos em quatro jogos. O Paraguai finalizou a primeira etapa do torneio em 3º com seis pontos. Nas quartas, a Celeste mede forças com a Colômbia, no sábado (3) no Mané Garrincha, em Brasília, enquanto o Peru enfrenta o Paraguai na sexta-feira (2) no estádio Olímpico, em Goiânia.