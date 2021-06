Copa América: no clássico do Rio da Prata, Argentina supera Uruguai

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o palco, nesta sexta-feira (18), do confronto entre os dois maiores vencedores da Copa América, o Uruguai, com 15 taças, e a Argentina, com 14. O duelo, válido pela 2ª rodada do Grupo A, terminou com a vitória do time de Lionel Messi por 1 a 0. O gol foi marcado pelo volante Guido Rodríguez.

Com o resultado, a equipe argentina chegou aos quatro pontos e divide a ponta da chave com o Chile. O Uruguai, que disputou apenas o primeiro jogo, buscará os primeiros pontos na próxima segunda-feira (21) contra o Chile. A Argentina joga também na segunda-feira contra o Paraguai.

Durante o jogo na capital federal, o time argentino, em busca de uma conquista importante, algo que não ocorre desde 1993, partiu para cima. Lautaro Martínez pegou rebote de uma bela jogada de Messi e não conseguiu mandar a bola para as redes com o gol vazio.

Aos 12, Messi recebeu uma cobrança curta de escanteio e mandou na área. O volante Guido Rodríguez subiu sozinho de cabeça na segunda trave para desviar do goleiro Muslera. A bola ainda desviou na trave antes de entrar.

Logo depois, aos 18, Giménez errou e Lautaro forçou o goleiro Muslera a fazer bela defesa. Porém, o lance foi invalidado por marcação de falta. Aos 27, o centroavante Cavani chegou a reclamar de um possível pênalti após tentar o drible sobre Otamendi e cair na área. Mas o juiz mandou seguir adiante.

Já a etapa final foi marcada por muito equilíbrio, com muita disputa e marcação de ambos os lados, mas com pouca produção ofensiva.