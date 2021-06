Copa América: Raphael Claus será o árbitro de Uruguai e Paraguai

O árbitro brasileiro Raphael Claus foi escolhido para apitar a partida entre Uruguai e Paraguai, que é de grande importância para determinar as posições finais do Grupo A da Copa América, informou a Conmebol neste sábado (26).

O confronto da segunda-feira (27) entre a Celeste e a Albirroja, ambas já classificadas, é vital para as aspirações das duas seleções e também para as do Chile.

Um empate ou uma vitória uruguaia neste duelo deixará a La Roja, que folgará na rodada, na quarta colocação, significando que ela terá de duelar com o Brasil, grande candidato ao título, nas quartas de final.

Enquanto isso, o argentino Patricio Loustau será o árbitro do confronto do Grupo B entre Venezuela e Peru no próximo domingo (27), outro jogo importante entre duas equipes que buscam chegar às quartas de final.

O chileno Roberto Tobar ficará encarregado de conduzir as ações entre o Brasil, já garantido na liderança do Grupo B, e Equador, que precisa vencer para ir à fase eliminatória.

Por fim, o colombiano Andrés Rojas apitará o confronto entre Argentina e Bolívia, no qual a Albiceleste buscará uma vitória para garantir o primeiro lugar do Grupo A.