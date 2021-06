Copa do Brasil: Cruzeiro supera Juazeirense e fica perto das oitavas

O Cruzeiro venceu a Juazeirense por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (3) e ficou mais perto da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na próxima quarta (9), no segundo e último jogo da terceira fase, a Raposa precisará apenas de um empate para avançar. O duelo será às 19h (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Como o gol fora de casa não é mais critério de desempate na competição, qualquer vitória por um gol de diferença da Juazeirense levará o duelo aos pênaltis. Se o time baiano superar a equipe mineira por dois ou mais gols, carimba a vaga nas oitavas.

O Cruzeiro, maior vencedor da história da Copa do Brasil, com seis títulos, começou pressionando. Antes do primeiro minuto, o atacante Bissoli quase marcou de cabeça depois de cruzamento de Cáceres. Só que, aos poucos, a Juazeirense, integrante da Série D do Campeonato Brasileiro, foi ganhando espaço. Aos oito, o meia Tony Galego chutou cruzado da entrada da área e, por muito pouco, não abriu o placar. Aos 38, o outro meia, Clébson, mandou de primeira no rebote de um escanteio e obrigou o goleiro Fábio do Cruzeiro a fazer uma bela defesa. Logo na sequência, aos 42, Clébson de novo. Ele chutou forte por cima do gol dos mineiros. A bola passou com muito perigo.

No segundo tempo, a Raposa, que participa pela segunda temporada seguida da Série B do Brasileiro, conseguiu criar mais chances. Aos 17, o meia Bruno José quase marcou um golaço de bicicleta. E, no minuto seguinte, ele mesmo balançou as redes. Depois do cruzamento da esquerda do Guilherme Bissoli, o meia completou para o gol. Aos 31, o volante Rômulo só não marcou o segundo porque a bola desviou no zagueiro Mineiro. Três minutos depois, foi a vez do atacante Airton. Depois do cruzamento da direita, ele mandou de carrinho para fora. A bola passou raspando a trave do goleiro Rodrigo Calaça.

O próximo duelo do Cruzeiro será pela segunda rodada da Série B do Brasileiro contra o CRB, no domingo (6), no Mineirão. No mesmo dia, a Juazeirense estreia na Série D contra a Itabaiana.