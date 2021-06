Copa do Brasil: Grêmio segura empate com Brasiliense e vai às oitavas

O Grêmio eliminou o Brasiliense e continua vivo na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (10), o Tricolor segurou o empate sem gols com o clube do Distrito Federal na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), classificando-se às oitavas de final por ter vencido o jogo de ida, na quarta-feira da semana passada (2), por 2 a 0 na Arena, em Porto Alegre.

Fim de jogo: Brasiliense 0x0 #Grêmio

Estamos classificados! Com 2x0 no placar agregado, superamos o Brasiliense e confirmamos nossa presença nas oitavas de final da @copadobrasil!

🇪🇪🏆🏆🏆🏆🏆 #BSExGRE #VamosTricolor #CopaDoBrasil2021 pic.twitter.com/JXa8yFY8BU — Grêmio FBPA (@Gremio) June 10, 2021

Apesar de o lateral Rafinha e dos atacantes Diego Souza e Ferreirinha terem se recuperado da infecção pelo novo coronavírus (covid-19), o técnico gremista Tiago Nunes optou por preservá-los do time titular, repetindo a equipe do primeiro duelo, com Vanderson, Ricardinho e Jhonata Robert nos respectivos lugares. Ainda sem o goleiro Brenno e o volante Matheus Henrique, que estiveram com a seleção olímpica masculina em amistosos na Sérvia, Paulo Victor e Lucas Silva foram os escolhidos para saírem jogando.

Com força máxima, o Brasiliense tentou tomar a iniciativa, mas esbarrou na marcação e no maior controle de bola do Grêmio. A melhor chance dos anfitriões no primeiro tempo surgiu nos acréscimos, em chute do volante Sandy, aproveitando a sobra na área, que Paulo Victor defendeu. Os visitantes praticamente não ameaçaram a meta defendida por Edmar Sucuri.

O @Gremio empata sem gols com o @BrasilienseFC e avança para as minhas #OitavasDeFinal! 👏🇪🇪



📸 Lucas Uebel/Grêmio FBPA#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/qrTQSguvGk — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 10, 2021

Na etapa final, o Jacaré teve a primeira oportunidade aos 11 minutos, em chute de primeira do meia Luquinhas após cruzamento do atacante Zé Love pela direita, mas a batida foi para fora. O Grêmio respondeu dois minutos depois, em cabeçada de Ferreirinha - que entrou no intervalo - à esquerda do gol. Aos poucos, o duelo retomou a pouca intensidade do primeiro tempo, com raros momentos de agitação. Aos 30 minutos, o meia Zotti, do Brasiliense, foi expulso. Já aos 33, Ferreirinha soltou a bomba no travessão. Foi só.

O Grêmio terá o adversário nas oitavas definido por sorteio. Até lá, o clube se concentra na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Athletico-PR, em Porto Alegre, pela terceira rodada. No mesmo dia e horário, o Brasiliense visita o Porto Velho no estádio Aluízo Ferreira, o Aluizão, na capital rondoniense, pela segunda rodada do Grupo 5 da Série D.