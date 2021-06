Criciúma assume a ponta do Grupo B da Série C

Jogando no estádio Heriberto Hülse, o Criciúma derrotou o Novorizontino por 1 a 0 e pulou para a primeira colocação do Grupo B da Série C. O gol da partida foi marcado por Luiz Paulo, de pênalti. Com o resultado, o time de Santa Catarina soma agora 11 pontos, ultrapassando o próprio Novorizontino, que era o líder até o começo da rodada e tem 10 pontos.

VITÓRIA DO TIGREE!! 🙌



Com gol de Luiz Paulo de pênalti, vencemos o Novorizontino por 1x0 e assumimos a ponta do grupo B. 👊🐯

.

.

.

.

📸 @celsoluciodl #VamosTigre #SérieC #criciuma pic.twitter.com/OAkULX7n4V — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) June 27, 2021

O duelo teve bastante equilíbrio e só foi decidido na segunda etapa. Aos 27 minutos, Luiz Paulo foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Bruno Aguiar. O próprio Luiz Paulo realizou a cobrança, convertendo o pênalti e dando a vitória ao Criciúma.

Na próxima rodada, o Novorizontino entra em campo no sábado (3) para receber o Botafogo de Ribeirão Preto. No dia seguinte é a vez de o Criciúma colocar à prova a invencibilidade nos primeiros cinco jogos da competição. A equipe recebe o Paraná.

Botafogo-SP encerra sequência negativa

Outros dois jogos movimentaram o domingo pela Série C. O Botafogo de Ribeirão Preto retomou o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas ao bater o Oeste por 1 a 0, em casa, com gol de Xuxa. As duas equipes fazem parte do Grupo B, que tem o Botafogo na quarta colocação, com nove pontos, e o Oeste na nona posição, com apenas dois.

Com gol de Gustavo Xuxa, Botafogo vence o Oeste e entra no G-4 ➧ https://t.co/odp8W8ePNB pic.twitter.com/yDHvs4qeMG — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) June 27, 2021

Já pelo grupo A, Floresta e Paysandu entraram em campo empatados na classificação, com cinco pontos. Porém, mesmo atuando fora de casa, o Papão levou a melhor por 2 a 0, com gols de Diego Matos e Denilson. Agora, a equipe paraense é a quarta colocada na chave, quatro posições à frente do adversário.